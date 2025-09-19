Ξεκινούν ξανά τα «ζωντανά» μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου – Δωρεάν στήριξη για τους μαθητές Λυκείου, όλη η εγκύκλιος

Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 ξεκινούν και πάλι τα «ζωντανά» μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και στοχεύει στην παροχή δωρεάν, ισότιμης και υψηλής ποιότητας στήριξης σε όλους τους μαθητές Λυκείου, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

Με την επανέναρξη της σχολικής χρονιάς, το Ψηφιακό Φροντιστήριο ενισχύει τη στήριξη των μαθητών που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές, μέσα από μια σειρά δράσεων:

Συνέχιση «ζωντανών» μαθημάτων για τα περισσότερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικών μαθημάτων.

Εμπλουτισμός της πλατφόρμας ασύγχρονης υποστήριξης (lms.digitalschool.gov.gr) με νέες ασκήσεις, επαναλήψεις και εκπαιδευτικά βίντεο.

Διδασκαλία από έμπειρους εκπαιδευτικούς που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνικές και εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Διεύρυνση της προσβασιμότητας για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μέσω προσαρμοσμένου υλικού και ειδικής υποστήριξης.

Ενίσχυση της κοινότητας μάθησης για συνεργασία, ανταλλαγή ιδεών και καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων.

Παράλληλα, η πλατφόρμα streaming.digitalschool.gov.gr θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται με νέα μαθήματα και έγκριτο εκπαιδευτικό υλικό, διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Επιπλέον, μαθητές από την Ε’ Δημοτικού έως και τη Β’ Λυκείου θα έχουν πρόσβαση σε ασύγχρονο υλικό για τα περισσότερα μαθήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ενισχύοντας την ισότητα ευκαιριών και την ποιότητα μάθησης για όλους.

