Ξεκινούν ξανά τα «ζωντανά» μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου – Δωρεάν στήριξη για τους μαθητές Λυκείου, όλη η εγκύκλιος

Από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου επανέρχεται το Ψηφιακό Φροντιστήριο του υπουργείου Παιδείας, προσφέροντας δωρεάν και ισότιμη υποστήριξη στους μαθητές Λυκείου για την προετοιμασία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Ξεκινούν ξανά τα «ζωντανά» μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου – Δωρεάν στήριξη για τους μαθητές Λυκείου, όλη η εγκύκλιος
19 Σεπ. 2025 14:45
Pelop News

Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 ξεκινούν και πάλι τα «ζωντανά» μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και στοχεύει στην παροχή δωρεάν, ισότιμης και υψηλής ποιότητας στήριξης σε όλους τους μαθητές Λυκείου, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

Με την επανέναρξη της σχολικής χρονιάς, το Ψηφιακό Φροντιστήριο ενισχύει τη στήριξη των μαθητών που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές, μέσα από μια σειρά δράσεων:

  • Συνέχιση «ζωντανών» μαθημάτων για τα περισσότερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικών μαθημάτων.
  • Εμπλουτισμός της πλατφόρμας ασύγχρονης υποστήριξης (lms.digitalschool.gov.gr) με νέες ασκήσεις, επαναλήψεις και εκπαιδευτικά βίντεο.
  • Διδασκαλία από έμπειρους εκπαιδευτικούς που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνικές και εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
  • Διεύρυνση της προσβασιμότητας για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μέσω προσαρμοσμένου υλικού και ειδικής υποστήριξης.
  • Ενίσχυση της κοινότητας μάθησης για συνεργασία, ανταλλαγή ιδεών και καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων.

Παράλληλα, η πλατφόρμα streaming.digitalschool.gov.gr θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται με νέα μαθήματα και έγκριτο εκπαιδευτικό υλικό, διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Επιπλέον, μαθητές από την Ε’ Δημοτικού έως και τη Β’ Λυκείου θα έχουν πρόσβαση σε ασύγχρονο υλικό για τα περισσότερα μαθήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ενισχύοντας την ισότητα ευκαιριών και την ποιότητα μάθησης για όλους.

Δείτε όλη την εγκύκλιο

eguklios_enimerosis_psifiakou_frontistiriou

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:27 «Δεν σας κρύβω ότι είναι το θύμα και λειτουργεί σαν θύτης», η Διονυσία Κουκίου για τη 13χρονη συγγενή της
21:13 Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στα Λεχαινά! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Έβλεπε» παθολογικά αίτια στα νεκρά βρέφη της Αμαλιάδας και τέθηκε σε αργία ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης
21:00 Stalking: Η αόρατη βία της καθημερινότητας
20:53 Κοζάνη: Έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο τραυματίες, ένας σοβαρά
20:39 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!
20:27 «Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
20:16 Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή
20:02 Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες
20:00 Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία – 120.000 περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα
19:56 «Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;», καταγγελία για Μαζωνάκη!
19:47 «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα
19:27 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
19:16 Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19:08 «Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
19:00 Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
18:56 Ασπίδα Φουρλάνι σε Τεντόγλου: Γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ
18:46 Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS
18:36 Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ