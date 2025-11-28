Ξεπέρασαν τους 80 οι νεκροί των φονικών πλημμυρών στην Ινδονησία

Δραματικές στιγμές στη Σουμάτρα, στην Ινδονησία με 84 άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους, από τις πλημμύρες και τις κατολισθήεσις που έπληξαν το νησί όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας.

«Σύμφωνα με τον απολογισμό που έχουμε εξακριβώσει έως (σήμερα) το πρωί, έχουμε 62 νεκρούς και 95 τραυματίες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φέρι Ουαλιντούκαν, εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Βόρεια Σουμάτρα, συμπληρώνοντας πως «αναζητούνται ακόμη τουλάχιστον 65 άνθρωποι».

Στη γειτονική επαρχία Δυτική Σουμάτρα, τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εξακολουθούν να αγνοούνται 12, ανέφερε το τοπικό παράρτημα της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



