Ξεπέρασαν τους 80 οι νεκροί των φονικών πλημμυρών στην Ινδονησία

Νεκροί και αγνοούμενοι από τις φονικές πλημμύρες στη Σουμάτρα, στην Ινδονησία.

Ξεπέρασαν τους 80 οι νεκροί των φονικών πλημμυρών στην Ινδονησία
28 Νοέ. 2025 7:59
Pelop News

Δραματικές στιγμές στη Σουμάτρα, στην Ινδονησία με 84 άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους, από τις πλημμύρες και τις κατολισθήεσις που έπληξαν το  νησί όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας.

«Σύμφωνα με τον απολογισμό που έχουμε εξακριβώσει έως (σήμερα) το πρωί, έχουμε 62 νεκρούς και 95 τραυματίες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φέρι Ουαλιντούκαν, εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Βόρεια Σουμάτρα, συμπληρώνοντας πως «αναζητούνται ακόμη τουλάχιστον 65 άνθρωποι».

Στη γειτονική επαρχία Δυτική Σουμάτρα, τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εξακολουθούν να αγνοούνται 12, ανέφερε το τοπικό παράρτημα της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

