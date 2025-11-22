Ξέρουμε τι θέλουμε;
Το κύριο άρθρο της «Π»
Μας προσκάλεσε σε συνάντηση για το θέμα του τρένου και δεν ανταποκριθήκαμε. Τώρα έρχεται ο ίδιος.
Πώς προετοιμάζεται η πόλη να υποδεχθεί τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών Κώστα Κυρανάκη;
Ξέρουμε τι θέλουμε;
Εχουμε συνεννοηθεί ως φορείς αυτού του τόπου, ώστε να πάμε όλοι μαζί και να καταθέσουμε ομόφωνα μία πρόταση που να είναι εφικτή και να απαντά στις μεταφορικές ανάγκες της πόλης;
Ή ο καθένας θα παραμείνει κλεισμένος στο καβούκι του χωρίς διάθεση συνεννόησης;
Το τρένο δεν θα μας περιμένει για πολύ, αν δεν έχει ήδη αναχωρήσει προς άλλη κατεύθυνση.
