Μας προσκάλεσε σε συνάντηση για το θέμα του τρένου και δεν ανταποκριθήκαμε. Τώρα έρχεται ο ίδιος.

Πώς προετοιμάζεται η πόλη να υποδεχθεί τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών Κώστα Κυρανάκη;

Ξέρουμε τι θέλουμε;

Εχουμε συνεννοηθεί ως φορείς αυτού του τόπου, ώστε να πάμε όλοι μαζί και να καταθέσουμε ομόφωνα μία πρόταση που να είναι εφικτή και να απαντά στις μεταφορικές ανάγκες της πόλης;

Ή ο καθένας θα παραμείνει κλεισμένος στο καβούκι του χωρίς διάθεση συνεννόησης;

Το τρένο δεν θα μας περιμένει για πολύ, αν δεν έχει ήδη αναχωρήσει προς άλλη κατεύθυνση.

