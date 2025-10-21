Ξέσπασε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα: «Γιατί δεν μεταφέρθηκε η κόρη μου με περιπολικό;»

Έντονη αντίδραση προκάλεσε ο Σάκης Γρίβας, πατέρας της Κυριακής Γρίβα, της 28χρονης που μαχαιρώθηκε τον Απρίλιο του 2024, μετά το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και δείχνει τη Δέσποινα Βανδή να μεταφέρεται με περιπολικό λόγω βλάβης στο όχημά της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό, ο κ. Γρίβας τόνισε ότι η κόρη του είχε ζητήσει συνοδεία περιπολικού αλλά οι αστυνομικοί αρνήθηκαν λέγοντας ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί». «Εμένα το παιδί μου γιατί δεν το μετέφεραν; Γιατί έγινε αυτή η διάκριση;», διερωτήθηκε.

Ο πατέρας της Κυριακής ανέφερε: «Ο πρωθυπουργός είχε πει ότι το περιπολικό πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε ανάγκη του πολίτη, όχι όμως για συγκεκριμένα πρόσωπα ή προσωπικά αντικείμενα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη Βανδή, αλλά η κόρη μου δεν ήταν VIP. Ζήτησε βοήθεια φοβισμένη — και δεν την πήραν σοβαρά».

Ο κ. Γρίβας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκύψει σε επείγον περιστατικό αν το περιπολικό ήταν απασχολημένο σε μη επείγουσες μεταφορές: «Αν το περιπολικό που πήγε τη Βανδή έπρεπε να σπεύσει σε έκτακτο συμβάν, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα;».

Κλείνοντας, ο πατέρας της 28χρονης τόνισε την ανάγκη σεβασμού προς την Αστυνομία, υπογραμμίζοντας ότι η ίδια η αστυνομία έχει χάσει τον αυτοσεβασμό της, κάτι που επηρεάζει την αντίληψη του κοινού: «Η αστυνομία είναι λειτούργημα. Πρέπει να τη σέβονται και να τη σέβεται και ο κόσμος. Παλιά σεβόμασταν τους αστυνομικούς — τώρα δεν τους σεβόμαστε, επειδή έχουν χάσει τον αυτοσεβασμό τους».

Ο Σάκης Γρίβας κάλεσε δημόσια τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να πάρουν θέση για το ζήτημα των προνομιακών μετακινήσεων και να διασφαλίσουν ίση μεταχείριση για όλους τους πολίτες.

