Το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν κατάφερε να κρατήσει το αρχικό θετικό μομέντουμ της συνεδρίασης, καθώς η αγορά παραδόθηκε τελικά στις διαθέσεις των πωλητών. Μετά από δύο συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, οι επενδυτές έσπευσαν να κατοχυρώσουν μέρος των πρόσφατων κερδών, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη σε πτωτική τροχιά και επιβεβαιώνοντας ότι η μεταβλητότητα παραμένει βασικό χαρακτηριστικό του ταμπλό.

Η διόρθωση είχε ως βασικό επίκεντρο τις τραπεζικές μετοχές, οι οποίες βρέθηκαν στο στόχαστρο των πωλητών, την ώρα που η αγορά προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην πρόσφατη δυναμική και στην ανάγκη αποτίμησης των επόμενων βημάτων. Πιέσεις ασκήθηκαν επίσης στη ΔΕΗ, με τη μετοχή να συγκεντρώνει αυξημένο ενδιαφέρον, ενώ πιο επιλεκτικές κινήσεις καταγράφηκαν σε άλλους τίτλους της υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, δείχνοντας ότι η αγορά δεν πέρασε σε συνολικά αμυντική στάση αλλά σε πιο επιλεκτική φάση επανατοποθετήσεων.

Πιέσεις στις τράπεζες, επιφυλακτικότητα στη ΔΕΗ

Το βασικό μοτίβο της συνεδρίασης ήταν η κόπωση του τραπεζικού κλάδου μετά την προηγούμενη άνοδο. Οι πωλητές εμφανίστηκαν πιο έντονα σε τίτλους όπως η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank, ενώ συνολικά ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε αισθητά χαμηλότερα από την υπόλοιπη αγορά. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, μετά το πρόσφατο ανοδικό ξέσπασμα, ένα μέρος της αγοράς επέλεξε να μειώσει ρίσκο και να «κλειδώσει» αποδόσεις βραχυπρόθεσμα.

Στο ίδιο κλίμα, η ΔΕΗ βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής, με τη μετοχή να δέχεται πιέσεις και να απασχολεί ιδιαίτερα την αγορά. Η νευρικότητα γύρω από τον τίτλο ήρθε να προστεθεί σε ένα γενικότερο περιβάλλον αυξημένης επιφυλακτικότητας, όπου οι επενδυτές δείχνουν πρόθυμοι να κατοχυρώσουν γρήγορα τα κέρδη τους όταν το momentum εξασθενεί.

Τα μακροοικονομικά στοιχεία παραμένουν στο κάδρο

Η σημερινή εικόνα της αγοράς δεν διαμορφώθηκε μόνο από τις κινήσεις στο ταμπλό, αλλά και από τα τελευταία στοιχεία για την οικονομία. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα επιταχύνθηκε τον Μάρτιο, με την ΕΛΣΤΑΤ να καταγράφει αυξημένες πιέσεις κυρίως στις μεταφορές, στα καύσιμα και στα αεροπορικά εισιτήρια. Αυτή η εξέλιξη κρατά ζωντανή την ανησυχία για την πορεία του κόστους ζωής και για το πώς οι ενεργειακές και γεωπολιτικές πιέσεις περνούν σταδιακά στην πραγματική οικονομία.

Το μακροοικονομικό αυτό υπόβαθρο προσθέτει μια επιπλέον παράμετρο στην αγορά, η οποία συνεχίζει να σταθμίζει όχι μόνο τα εταιρικά νέα αλλά και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον. Η άνοδος του πληθωρισμού δεν σημαίνει αυτόματα αλλαγή τάσης για το Χρηματιστήριο, όμως λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι οι επόμενες συνεδριάσεις θα εξαρτηθούν όχι μόνο από τα εταιρικά αποτελέσματα και τις αποτιμήσεις, αλλά και από την αντοχή της οικονομίας απέναντι στο ακριβότερο ενεργειακό και μεταφορικό κόστος.

Η αγορά παραμένει ανθεκτική, αλλά πιο προσεκτική

Παρά τη σημερινή διόρθωση, η γενική εικόνα της αγοράς δεν αναιρεί την ανθεκτικότητα που είχε δείξει το προηγούμενο διήμερο. Αυτό που άλλαξε ήταν ο βραχυπρόθεσμος ρυθμός: από την επιθετική άνοδο, το Χρηματιστήριο πέρασε σε φάση επιλεκτικής κατοχύρωσης κερδών, με τους επενδυτές να αναζητούν νέα σημεία ισορροπίας. Στη σημερινή συνεδρίαση φάνηκε καθαρά ότι το ταμπλό εξακολουθεί να έχει δυνάμεις, αλλά ταυτόχρονα παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητο σε ειδήσεις, προσδοκίες και γρήγορες εναλλαγές κλίματος.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν η σημερινή πτώση ήταν μια φυσιολογική ανάπαυλα μετά το διήμερο ανοδικό σερί ή αν αποτελεί την αρχή μιας πιο παρατεταμένης φάσης διόρθωσης. Προς το παρόν, το μήνυμα της αγοράς είναι ότι η διάθεση για ρίσκο δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά συνοδεύεται πλέον από σαφώς μεγαλύτερη προσοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



