Ξυλοφόρτωσε τη σύντροφό του γιατί τον ξύπνησε και «έφαγε» 28 μήνες φυλακή! Η παθούσα προσκόμισε στο δικαστήριο ιατρικές γνωματεύσεις για χτυπήματα σε κεφάλι, δόντια, λεκάνη, θώρακα και πόδια!

Στην φυλακή θα περάσει τους επόμενους 28 μήνες της ζωής του ένας 42χρονος που χτύπησε βάναυσα τη 46χρονη σύντροφό του σε όλο της το σώμα, επειδή τον ξύπνησε για να του ζητήσει ένα ευρώ που της έλειπε, προκειμένου να μπορέσει να αγοράσει καφέ.

Από τους τσιγαράδες και τον «Έλληνα Εσκομπάρ» στις πειραγμένες αντλίες, οι 10+1 υποθέσεις στο φως από το «ελληνικό FBI», ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με το gegonota.news το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης. Ο 42χρονος κοιμόταν και η σύντροφός του αποφάσισε να τον ξυπνήσει για να του ζητήσει ένα ευρώ, προκειμένου να μπορέσει να αγοράσει καφέ για να πιούν μαζί.

Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε η ίδια στην αστυνομία, ο 42χρονος εξοργίστηκε, σηκώθηκε όρθιος και άρχισε να την χτυπά σε όλο της το σώμα. Η παθούσα προσκόμισε στο δικαστήριο ιατρικές γνωματεύσεις που κατέγραψαν χτυπήματα στο κεφάλι, τα δόντια, την λεκάνη, τον θώρακα και τα πόδια.

Όπως κατέθεσε η ίδια, ο σύντροφός της νόμισε επίσης πως εκείνη είχε μόλις γυρίσει στο σπίτι από βραδινή έξοδο, παρόλο που όπως εκείνη ισχυρίζεται, το βράδυ έπεσαν μαζί για ύπνο.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι η σύντροφός του πήγε σε έξαλλη κατάσταση πάνω από το κεφάλι του και άρχισε να ζητάει χρήματα για να αγοράσει ναρκωτικά. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι την χτύπησε και κατέθεσε ότι προσπαθούσε μόνο να την αποφύγει.

Ο δίδυμος αδερφός του, ο οποίος κλήθηκε ως μάρτυρας, κατέθεσε ότι η 46χρονη ενοχλεί τον αδερφό του κάθε δεύτερη εβδομάδα, τον επισκέπτεται, του ζητάει χρήματα για να αγοράσει ναρκωτικά και εξαφανίζεται.

Το δικαστήριο ωστόσο, έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για την πράξη της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης 28 μηνών χωρίς αναστολή, στέλνοντάς τον στη φυλακή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



