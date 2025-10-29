Ξυλούρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν υπάρχει σκάνδαλο – Θα γελάσουμε καλά στην Εξεταστική»

Ο πρόεδρος της ΚΣΟΣ Ηρακλείου, Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές», τοποθετήθηκε δημόσια για πρώτη φορά σχετικά με την εμπλοκή του ονόματός του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λίγες ημέρες πριν καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, την ερχόμενη Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Μιλώντας στο «Ράδιο Κρήτη», ο κ. Ξυλούρης δήλωσε κατηγορηματικά ότι «σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από εμένα δεν υπάρχει», ενώ προανήγγειλε πως θα παρουσιάσει όλα τα στοιχεία και τη μήνυση που έχει υποβάλει εναντίον της Παρασκευής Τυχεροπούλου. Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για τις μεταξύ τους επαφές, σημειώνοντας με νόημα:

«Παρακολούθησα πάρα πολύ καλά την κα Τυχεροπούλου και θα με παρακολουθήσει κι αυτή την Τρίτη. Θα γελάσουμε καλά».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι είχε συναντηθεί μαζί της και με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο, σε ταβέρνα στη Γλυφάδα: «Πήγαμε και φάγαμε όλοι μαζί, κι εκεί έμαθα ότι είναι vegan. Της παραγγείλαμε ψάρι από άλλη ταβέρνα! Ξαναβρεθήκαμε αρχές Σεπτεμβρίου, ίδια παρέα».

Αναφερόμενος στη συχνή επικοινωνία του με την κ. Τυχεροπούλου, είπε ότι «προσπαθούσα να βρω μια λύση σε ένα πρόβλημα, εκείνη ήθελε κάτι άλλο», χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες. Παραδέχθηκε, ωστόσο, πως είχε τηλεφωνήσει στο σπίτι της: «Μου απάντησαν τα παιδιά της και μου είπαν να την καλέσω σε 10 λεπτά. Ουδέποτε την απείλησα».

Ο κ. Ξυλούρης απέρριψε επίσης τις καταγγελίες πως εισέπραξε 12 εκατομμύρια ευρώ, λέγοντας: «Ας βγει όποιος έχει αυτά τα στοιχεία να τα δείξει. Δεν έχω λάβει ποτέ τέτοιο ποσό».

Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι διαθέτει πολυτελή αυτοκίνητα, απάντησε με ειρωνεία: «Η άλλη είχε Porsche, Ferrari, εγώ Jaguar. Θα πάρω και μία Rolls Royce τώρα. Είναι ψέματα. Έχω δύο αγροτικά — ένα Mazda του ’94 και ένα άσπρο φορτηγάκι που οδηγώ καθημερινά».

Για τη Jaguar, εξήγησε ότι «ήταν μοντέλο του ’99, μου τη χάρισε φίλος από την Κόρινθο που την είχε στο υπόγειο. Την πούλησα στην Ιταλία για 2.000 ευρώ για ανταλλακτικά».

Καταλήγοντας, τόνισε ότι είναι έτοιμος να παρουσιαστεί στην Εξεταστική, προκειμένου να «ξεκαθαρίσουν όλα» και να «μπουν τα πράγματα στη θέση τους».

