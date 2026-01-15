Ξυπνήστε, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει…

15 Ιαν. 2026 12:45
To ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, όμως η χώρα μας είναι ακόμα πολλά χρόνια πίσω. Παρότι όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ ποντάρουν στους νεαρούς ποδοσφαιριστές δίνοντας ευκαιρίες και χρόνο συμμετοχής, στην Ελλάδα θεωρείται μεγάλος ένας παίκτης 18 χρόνων για να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής και στο τοπικό.
Η τάση σε ολόκληρη την Ευρώπη, ειδικά την τελευταία πενταετία είναι να παίζουν οι νεαροί. Να μπαίνουν στην πρώτη ομάδα και να παίρνουν παιχνίδια. Αφήστε την Μπαρτσελόνα που έχει τη δική της πολιτική στο συγκεκριμένο θέμα και έχει αλλάξει επίπεδο σ’ αυτό το κομμάτι. Το ίδιο ακριβώς μιμούνται όλες.
Ο 17χρονος Ιμπραχίμ Μπαγέ έχει ήδη 14 συμμετοχές στη Ligue 1 με την Παρί, ο 17χρονος Τζόρντι Μόκιο 12 με τον Αγιαξ, ο 18χρονος Τρέι Νιόνι είναι στην πρώτη ομάδα της Λίβερπουλ, o 16χρονος Αντόνιο Αρένα έκανε ντεμπούτο με τη Ρόμα και σκόραρε, ο 19χρονος Σκέλι της Αρσεναλ.

O Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι βασικός στη Γκενκ από τα 16 του, ο 18χρονος Χαράλαμπος Κωστούλας και ο 20χρονος Στέφανος Τζίμας είναι τα νέα μεγάλα πρότζεκτ της Μπράιτον και πόσα άλλα παραδείγματα.
Στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε να κάνει κάτι παρόμοιο με Τζόλη, Κουλιεράκη, ο Κωνσταντέλιας έπαιξε βασικός στα 18 του, ενώ ο Μύθου στα 18 του ετοιμάζεται για το άλμα. Ο Ολυμπιακός ακολούθησε το παράδειγμα με Μουζακίτη, Κωστούλα, Παπακανέλλο και άλλους.
Την ίδια στιγμή, στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής, από φέτος είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δύο ποδοσφαιριστών στην 11άδα γεννηθέντων από 1/1/2007 και μετά, που λογίζονται ως «μικροί».

Αν δεν ήταν υποχρεωτική η συμμετοχή τους, αμφιβάλλουμε πολύ αν θα έπαιζαν, όπως γίνεται και στις τοπικές κατηγορίες. Ηρθε η ώρα να ξυπνήσουμε, έστω και καθυστερημένα…

 

