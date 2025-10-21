Υγειονομική βόμβα στην Κέρκυρα: 1.500 τόνοι καμένων τροφίμων απειλούν τη δημόσια υγεία

Πέντε ημέρες μετά την καταστροφική φωτιά σε εργοστάσιο με νωπά τρόφιμα, κρέατα και ψάρια στην Κέρκυρα, η κατάσταση στο σημείο παραμένει εκτός ελέγχου. Περίπου 1.500 τόνοι καμένων τροφίμων και συσκευασιών παραμένουν εκτεθειμένοι, αποτελώντας υγειονομική βόμβα για το νησί.

Η αποσύνθεση των κρεάτων και ψαριών δημιουργεί έντονη δυσοσμία και υψηλό κίνδυνο μικροβιακής μόλυνσης, με τις αρχές να προειδοποιούν για άμεσο κίνδυνο στη δημόσια υγεία. Η κατάσταση επιδεινώνεται από το διαχρονικό πρόβλημα της έλλειψης χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην Κέρκυρα, που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την απομάκρυνση και ταφή των υπολειμμάτων.

Οι συσκέψεις των αρμόδιων φορέων είναι διαδοχικές, ωστόσο το ζήτημα παραμένει κολλημένο στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, χωρίς να έχει δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε και πού θα απομακρυνθούν τα επικίνδυνα απόβλητα.

Παράλληλα, παραμένει σε εκκρεμότητα το πρωτόκολλο ασφαλείας που θα επιτρέψει στα συνεργεία να εισέλθουν στο εργοστάσιο, καθώς μέρος της οροφής έχει καταρρεύσει, καθιστώντας την πρόσβαση επικίνδυνη.

Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, έχει ήδη βρεθεί χώρος στο νησί για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, σε βάθος 60 μέτρων — πολύ μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία — και σε σημείο μακριά από κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο, απαιτούνται ακόμη οι απαραίτητες εγκρίσεις πριν προχωρήσει η διαδικασία.

Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για αγώνα δρόμου, προκειμένου να αποφευχθεί περιβαλλοντική και υγειονομική κρίση στο νησί, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται κρίσιμες για την τελική λύση του προβλήματος.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



