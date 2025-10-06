Υπερφόρτωση και αποπροσανατολισμός: Η γραμμή 1566 μπλόκαρε το ΕΣΥ – Οι πολίτες δεν βρίσκουν γιατρό, τα νοσοκομεία δεν έχουν προσωπικό

Αντί να λύσει, μάλλον γέννησε νέα προβλήματα η δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1566, που δημιουργήθηκε για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στο ΕΣΥ. Πέραν της ταλαιπωρίας των πολιτών, ο ιατρικός κόσμος παρατηρεί ότι αποπροσανατόλισε τους πολίτες από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τους έστρεψε στα νοσοκομεία.

Σε ό,τι αφορά την ταλαιπωρία, όπως μας μετέφερε συμπολίτης, κάλεσε τη γραμμή την Παρασκευή πέντε φορές και έμεινε στην αναμονή μέχρι που η γραμμή έκλεισε χωρίς φυσικά να μπορέσει να εξυπηρετηθεί. «Αναγκάστηκα να κλειστώ όλο το πρωινό στο σπίτι για να κλείσω ένα ραντεβού που ήθελα στο Πανεπιστημιακό. Οχι μόνο δεν κατάφερα να επικοινωνήσω, αλλά εκνευρίστηκα και μου ανέβηκε και η πίεση. Κατανοώ ότι είναι κάτι καινούργιο και όλοι έτρεξαν να το χρησιμοποιήσουν, αλλά πρέπει να λάβουν μέτρα. Το διαφήμισαν τόσο πολύ και πράγματι μπορεί να είναι καλό, αλλά ας εξασφαλίσουν πρώτα τις συνθήκες λειτουργίας» μας περιέγραψε συμπολίτης.

Και δεν ήταν ο μόνος, καθώς η συγκεκριμένη γραμμή έχει προγραμματιστεί να δέχεται 10.000 κλήσεις, και την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, δέχτηκε 162.420 κλήσεις. Αριθμός πολύ δύσκολα διαχειρίσιμος αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι το προηγούμενο διάστημα οι ημερήσιες κλήσεις που δεχόταν για γιατρούς του ΕΟΠΥ και Πρωτοβάθμια μόλις που ξεπερνούσαν τις 2.000.

Πέραν αυτού, έχει προκύψει και μία άλλη σοβαρή παρενέργεια, την οποία αναδεικνύει η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Αννα Μαστοράκου.

«Με το άνοιγμα της δεξαμενής των ραντεβού φορτώθηκαν τα νοσοκομεία, όπου δυστυχώς δεν υπάρχουν διαθέσιμοι γιατροί να τους εξυπηρετήσουν. Βέβαια ο αριθμός των ραντεβού δεν είναι απαγορευτικός, καθώς έχει οριστεί στα 12, αλλά από τη στιγμή που τα νοσοκομεία μας έχουν σοβαρά προβλήματα ελλείψεων και δεν αρκούν ούτε για τους νοσηλευόμενους, ούτε αυτά τα 12 μπορούν να εκτελεστούν. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους συναδέλφους των νοσοκομείων τις οποίες θα μεταφέρω μέσω επιστολής του Συλλόγου μας στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας».

Επίσης, η κ. Μαστοράκου αναδεικνύει και μία άλλη σοβαρή παράμετρο. «Διαρκώς αναδεικνύουμε την υπερφόρτωση των νοσοκομείων από περιστατικά Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να μην μπορούν να υπηρετήσουν τον δευτεροβάθμια και τριτοβάθμιο ρόλο τους. Μέσω της γραμμής αυτής στέλνουμε τους πολίτες στα νοσοκομεία αντί να τους στείλουμε στην Πρωτοβάθμια. Θα κάνω παρέμβαση στο υπουργείο. Δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό που να καλύπτει τα τακτικά ιατρεία. 12 επισκέψεις εβδομαδιαίως δεν είναι πολλές, αλλά σε αυτό το ωράριο ο γιατρός απασχολείται σε δευτεροβάθμια καθήκοντα».

Και αυτό το θέμα θα το θέσει η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας ζητώντας να ανοίξουν θέσεις στην πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και να παραπέμπονται εκεί οι πολίτες. «Υπάρχουν τα Κέντρα Υγείας, οι ΤΟΜΥ και επιπλέον εμείς ως Ενωση των συμβεβλημένων γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ έχουμε προτείνει να αυξηθεί ο αριθμός των συμβάσεων. Να γίνει χαρτογράφηση των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού και να εντάξει στο σύστημα νέους συναδέλφους. Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα δεν ευνοεί τα νοσοκομεία και δεν αναπτύσσει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» καταλήγει η κ. Μαστοράκου.

