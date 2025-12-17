Υπερψηφίστηκε η ίδρυση του AI Factory Pharos – Παπαστεργίου: Άλμα για την Ελλάδα στην τεχνητή νοημοσύνη

Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που προβλέπει την ίδρυση του Ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης Pharos, καθώς και τη συνεποπτεία της ΗΔΥΚΑ από τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας.

Το Pharos εντάσσεται στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την τεχνητή νοημοσύνη, παράλληλα με την Ειδική Γραμματεία ΤΝ και Διακυβέρνησης Δεδομένων.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου χαρακτήρισε το Pharos πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται σε ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, θέτοντας τις βάσεις για τη νέα εποχή της Ελλάδας στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα κατατάσσεται 8η στην ΕΕ στη χρήση generative AI από πολίτες 16-74 ετών με ποσοστό 44,1%, ενώ το Δημόσιο παρουσιάζει υψηλά επίπεδα ενσωμάτωσης ΤΝ. Το κενό εντοπίζεται στις επιχειρήσεις, όπου το νομοσχέδιο παρέχει κίνητρα για ταχύτερη υιοθέτηση.

Το Pharos θα βασίζεται στον εθνικό υπερυπολογιστή Δαίδαλος, που εγκαθίσταται στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου και αναμένεται να λειτουργήσει τον Μάρτιο 2026, αποτελώντας μία από τις ισχυρότερες υποδομές πανευρωπαϊκά.

Παράλληλα, δρομολογείται δεύτερος υπερυπολογιστής στην Κοζάνη με συμπληρωματικό ρόλο. Στο Pharos συμμετέχουν ο Δημόκριτος, το ΕΜΠ και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, ενώ συνδέονται φορείς όπως το ΕΚΕΤΑ, το ΑΠΘ, το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η αξιοποίηση δεδομένων θα γίνεται με αυστηρή τήρηση GDPR, AI Act και Data Governance Act, χρησιμοποιώντας μόνο ανωνυμοποιημένα ή ψευδωνυμοποιημένα στοιχεία.

Η χρηματοδότηση των υποδομών προέρχεται κατά 65% από το Ταμείο Ανάκαμψης και 35% από την EuroHPC, ενώ η λειτουργία για τα πρώτα τρία χρόνια καλύπτεται 50-50 από το Ελληνικό Δημόσιο και την EuroHPC. Οι υπερυπολογιστές ανήκουν στο Δημόσιο, με φορέα υλοποίησης και λειτουργίας την ΕΔΥΤΕ.

Οι τρεις πυλώνες του Pharos είναι: πολιτική προστασία και περιβάλλον με αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων, υγεία για έρευνα και προϊόντα, και ελληνική γλώσσα με πολιτισμό για ανάπτυξη γλωσσικών μοντέλων.

Για την ΗΔΥΚΑ, η συνεποπτεία με το υπουργείο Υγείας εξασφαλίζει συνδυασμό τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και πολιτικής σκοπιμότητας, ενώ η εταιρεία υλοποιεί έργα άνω των 200 εκατ. ευρώ στην ηλεκτρονική υγεία.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και το έργο e-perifereies για 270 κοινές ψηφιακές υπηρεσίες μέσω gov.gr, εξαλείφοντας αποκλίσεις μεταξύ περιφερειών.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου έκλεισε δηλώνοντας ότι το Pharos δημιουργεί εθνικές υποδομές για καινοτομία επιχειρήσεων και νέων με ευρωπαϊκούς κανόνες.

