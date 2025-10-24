ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά τις αρχές του ΟΗΕ για ειρήνη και συνεργασία

Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας 2025-2026

24 Οκτ. 2025 10:58
Με αφορμή την 80ή επέτειο από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 24 Οκτωβρίου 1945, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας εξέδωσε ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της στους σκοπούς του ΟΗΕ για διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας μεταξύ των κρατών.

Στο σημερινό «ασταθές και απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον», με δεκάδες συγκρούσεις παγκοσμίως, η ανακοίνωση τονίζει την «επιτακτική» ανάγκη για πλήρη εφαρμογή του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Η Ελλάδα, ως ιδρυτικό μέλος και εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2025-2026, παραμένει προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε συστηματικά με τα κράτη του κόσμου για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων μέσω διαλόγου και πολυμερούς διπλωματίας», καταλήγει η ανακοίνωση.
