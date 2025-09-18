Υπόθεση bullying στην Πάτρα: «Γονάτισε ή σε μαχαιρώνουμε», στην «Π» μητέρα θύματος

Δεν πρόλαβε να χτυπήσει το σχολικό κουδούνι και η βία μεταξύ μαθητών εμφάνισε το άγριο πρόσωπό της. Τέσσερις ανήλικες συνελήφθησαν καθώς ανάγκασαν 13χρονη, έξω από την είσοδο του γυμνασίου της Πάτρας όπου φοιτούν, να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια υπό την απειλή ότι θα τη μαχαίρωναν.

Τα τέσσερα κορίτσια ηλικία 15, 14, 14 και 13 ετών, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για παράνομη βία, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση. Ενώ εις βάρος των γονέων τους σχηματίστηκε δικογραφία για την παραμέληση της εποπτείας τους και υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Το περιστατικό, όπως ανεφερε στην «Πελοπόννησο» ο διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας Γεώργιος Παπατσίμπας, συνέβη έξω από γυμνάσιο λίγο μετά την ώρα λήξης των μαθημάτων. Οι τέσσερις ανήλικες κατηγορούμενες, προσέγγισαν τη 13χρονη και την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν και την εξύβρισαν και βιντεοσκοπούσαν με κινητό τηλέφωνο τις πράξεις τους.

Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

«Μόλις σχόλασαν, βγήκαν έξω, την έπιασαν, της λένε “γονάτισε να μας ζητήσεις συγγνώμη αλλιώς θα σε μαχαιρώσουμε”. Η κόρη μου φοβήθηκε, ακριβώς από πίσω της πέρναγαν αυτοκίνητα» είπε η μητέρα της στον ΣΚΑΪ.

Οπως πρόσθεσε η ίδια «ή θα τη μαχαίρωναν ή θα την έσπρωχναν. Υποτίθεται ότι κάτι έχει πει η κόρη μου γι’ αυτές τις κοπέλες. Αυτή το αρνείται. Πλέον, η κόρη μου φοβάται. Είμαστε από πάνω της και εγώ και όλοι. Στο σχολείο την πηγαίνει ο παππούς της».

ΣΥΣΚΕΨΗ

Χθες, Τετάρτη 17/09/2025 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης της Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή στελεχών της εκπαίδευσης, ώστε να επικαιροποιηθούν τα μέτρα πρόληψης και θεραπείας της ενδοσχολικής βίας αλλά και γενικότερα της εμπλοκής μαθητών σε συμβάντα αγριότητας. Υπενθυμίζουμε ότι είναι το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται στην Πάτρα από την ημέρα έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

«Είναι όντως πολύ δυσάρεστα αυτά τα γεγονότα. Είναι βέβαια σε ώρες εκτός σχολείου, αλλά δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία γιατί πλέον οι μαθητές δεν χάνουν τη μαθητική τους ιδιότητα το απόγευμα. Συνεχίζουν να είναι μαθητές και πρέπει να το γνωρίζουν αυτό. Τα παιδαγωγικά μέτρα ισχύουν και για αυτές τις περιπτώσεις» μας είπε ο κ. Παπατσίμπας, προσθέτοντας:

«Ως Δευτεροβάθμια καταγράφουμε αυτά τα συμβάντα, ζητούμε από τους διευθυντές των σχολείων να μας ενημερώσουν και στέλνουμε άμεσα τους συμβούλους παιδαγωγικής ευθύνης να συνεργαστούν με τα σχολεία, τους συλλόγους διδασκόντων και τους γονείς. Κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι του ΚΕΔΑΣΥ (Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης) για να συνδράμουν, ώστε σε επίπεδο ατομικό και συλλογικό να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις».

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

Οπως ανακοίνωσε ο κ. Παπατσίμπας πιο συστηματικά θα εφαρμοστεί πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των γονέων σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις». «Θέλουμε να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους γονείς για να προβληματιστούμε όλοι πάνω σε αυτά τα θέματα και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε από κοινού. Τα προβλήματα αυτά δεν αντιμετωπίζονται μόνο από το σχολείο. Απαιτείται συνεργασία με την οικογένεια και με την κοινωνία» αναφέρει ο κ. Παπατσίμπας.

Στο ερώτημά μας εάν ανταποκρίνονται οι γονείς, η απάντησή του ήταν αρνητική. «Οι γονείς δύσκολα προσέρχονται. Ισως οι άνθρωποι να μην έχουν χρόνο, ίσως να θεωρούν ότι όλα αυτά είναι μάταια ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ως γονείς έχουμε το καθήκον να προσπαθούμε με όλα τα μέσα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν τα παιδιά μας, που υπάρχουν στην κοινωνία. Διότι στο σχολείο μεταφέρεται αυτό που υπάρχει στην κοινωνία. Τα προβλήματα είναι δυσεπίλυτα αλλά, ακόμη και ένα παιδί να κερδίσουμε, πιστεύω ότι είναι μεγάλο το κέρδος. Καθημερινά πασχίζουμε να επικρατήσουν η ειρήνη, η αγάπη, η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η δημιουργικότητα. Αυτά θέλουμε».

