Υπόθεση Γιακουμάκη: Ο γρίφος για δεύτερο εμπλεκόμενο με τον 39χρονο να καταγράφεται να μιλάει από κινητό τηλέφωνο

Στο Ηράκλειο της Κρήτης οι δύο οικογένειες θρηνούν τον χαμό της Ελευθερίας Γιακουμάκη την οποία σκότωσε ο πρώην σύντροφός της, που στη συνέχεια έβαλε τέλος και στη δική του ζωή, έρχονται στο φως νέα στοιχεία για την υπόθεση της συγκλονιστικής δολοφονίας στις Δαφνές.

Ηράκλειο: Σπαρακτικό «αντίο» στην Ελευθερία Γιακουμάκη ΒΙΝΤΕΟ

Στο τελευταίο «αντίο» στην Ελευθερία Γιακουμάκη οι σκηνές θύμιζαν αρχαία τραγωδία, με τα τρία παιδιά της, τους στενούς συγγενείς, τους φίλους και τον απλό κόσμο που έμαθε για την δολοφονία, να δίνουν το παρόν το μεσημέρι σήμερα (24.04.2026) στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Δαφνές Ηρακλείου. Με δάκρυα στα μάτια, οι δύο γιοι και η κόρη της συνόδευσαν την 43χρονη μητέρα τους στην τελευταία της κατοικία.

Την ίδια ώρα, μία νέα μαρτυρία δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση που έχει συγκλονίζει την Κρήτη. Πρόκειται για τη νύφη που το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, λίγο μετά το έγκλημα, καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας καφετέριας, να στέκεται δίπλα στον 39χρονο.

Ήταν η ώρα που ο δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας, ζητούσε να ειδοποιήσουν ταξί για να τον μεταφέρει σπίτι του. Μάλιστα, μετά το τροχαίο περπάτησε για 40 λεπτά έως ότου φτάσει στην καφετέρια.

Παράλληλα, λύθηκε το μυστήριο για το τροχαίο ατύχημα που είχε ο 39χρονος με την μηχανή του, αμέσως μετά το φονικό. Όπως έγινε γνωστό, ο δράστης δεν σκηνοθέτησε το ατύχημα για να «θολώσει τα νερά», αφού πράγματι την μηχανή του την άφησε στο σημείο του τροχαίου και στη συνέχεια χρειάστηκε ταξί, το οποίο πήρε όπως αποκάλυψαν και τα βίντεο ντοκουμέντο που έδωσε το Live News χτες (23.04.2026) στην δημοσιότητα.

Έτσι, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Live News, ο 40χρονος φεύγοντας από το σημείο της δολοφονίας είχε τροχαίο ατύχημα με τη μηχανή του, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την οδική βοήθεια. «Ήρθε μαζί. 7.10 με πήρε τηλέφωνο, αλλά εγώ είχα μεταφορά και πήγα μετά και έκανα τη μεταφορά και μετά σμίξαμε εκεί στον Εσταυρωμένο και τον πήρα και πήγαμε και… Τα έχω πει στην αστυνομία.

Δεν μου φάνηκε (περίεργος), χτυπημένος ήταν. Τραυματισμένος στα μούτρα. Με το μηχανάκι, λέει, έπεσε. Με την μηχανή έπεσε και χτύπησε. Κάνει λέει motocross έκανε, motocross. Μια μηχανή enduro που κάνει, αλλά αυτή λέει είναι βαριά και με έριξε. Το μηχανάκι το άφησα μετά από καμιά ώρα, δηλαδή 8:30 ώρα σμίξαμε, 9 παρά σμίξαμε. Κατά τις 10 άφησα το μηχανάκι».

Η νύφη που βρέθηκε δίπλα στον 40χρονο στην καφετέρια

Μέσα στην καφετέρια που μπήκε για να ειδοποιήσει ταξί, βρισκόταν και μία γυναίκα, ντυμένη νύφη, η οποία μιλώντας στο Live News, ανέφερε ότι μόλις είδε τα πλάνα από το καφέ, έμεινε με το στόμα ανοιχτό γιατί δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο άνδρας δίπλα της ήταν εν τέλει ο δολοφόνος της Ελευθερίας.

«(Ο γάμος) Έγινε σε Ηράκλειο και είχα ξεχάσει τα ρούχα μου στο σπίτι που θα φορούσα την επόμενη μέρα για να φύγω από το ξενοδοχείο, οπότε αναγκαστικά φόρεσα το νυφικό και βγήκα έξω. Δεν σταματάω στον καφέ γιατί ήθελα καφέ για εμένα και τους ανθρώπους που με περίμεναν στο σπίτι μου και λέω θα σταματήσω απέναντι από το σπίτι μου. Το λογικό να πάρω καφέ και έκατσα πέντε, δέκα λεπτά. Έτυχε να μπει εκείνη την ώρα».

Η γυναίκα είπε πως έπαθε σοκ όταν είδε τα πλάνα στην τηλεόραση και έμαθε για την υπόθεση. «Τουλάχιστον όσον ώρα ήμουν εγώ εκεί, που ήταν γύρω στα πέντε λεπτά, δεν τον φώναξε κανένας, δεν τον χαιρέτησε κανέναν. Από το βίντεο μετά τα είδα ότι ήταν έξω και έκοβε βόλτες πάνω κάτω και μιλούσε στο τηλέφωνο. Έκανε ότι μιλούσε. Μιλούσε; Δεν ξέρω», είπε.

Σημείωσε ότι δεν γνώριζε τον 40χρονο. Εκείνη την ώρα δεν τον πρόσεξε. Τον άκουσε να ζητάει να ειδοποιήσουν ταξί: «Την Κυριακή το πρωί κατά τις δώδεκα παρά τέταρτο, παρά δέκα, πήγα στο καφέ να πάρω καφέ για μένα και τον σύζυγό μου και έτυχε να είναι δίπλα μου και να λέει στο παιδί που έφερνε τους καφέδες να του καλέσει ένα ταξί γιατί τον άφησε το αμάξι. Είδα πολύ λίγες στο πρόσωπο της πλάι, γιατί καθόταν πλάι μου. Δηλαδή δεν ήταν πρόσωπο με πρόσωπο».

Ο 39χρονος μπήκε στο ταξί και επέστρεψε σπίτι του. Στη συνέχεια γύρισε στον τόπο της δολοφονίας, μετέφερε τη σορό της 43χρονης με το αυτοκίνητό της σε δυσπρόσιτη αγροτική περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και δύο μέρες μετά, όταν συνειδητοποίησε πως ήταν θέμα χρόνου να συλληφθεί για τη δολοφονία, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ο γρίφος για δεύτερο εμπλεκόμενο

Μετά το έγκλημα, ο 39χρονος καταγράφεται να μιλάει από κινητό τηλέφωνο στον δρόμο για την καφετέρια όπου ζήτησε να του καλέσουν ταξί και λίγα λεπτά αργότερα όταν περίμενε να φτάσει το όχημα. Από διαφορετικές κάμερες καταγράφεται με ένα κινητό τηλέφωνο στα χέρια του. Μέσα στην καφετέρια πάντως, ο ίδιος ανέφερε πως το κινητό του ήταν εκτός λειτουργίας, από το τροχαίο που είχε λίγο νωρίτερα, όπως έλεγε.

«Και πεζός που ήτανε μίλαγε στο τηλέφωνο. Μπαίνει μέσα στο καφέ και λέει ότι δεν έχω τηλέφωνο, μου έπεσε και έσπασε απ’ το το ατύχημα. Με το που του καλούν το ταξί, βγαίνει έξω και βγάζει απ’ την τσέπη το τηλέφωνο και μιλάει. Πού μιλάει;», πρόσθεσε η συγγενής της 43χρονης.

Συντετριμμένος ο γιος της 43χρονης μίλησε στο Live News, και ανέφερε: «Μακάρι να μας προσέχει από ψηλά. Αναγνωρίσαμε σε αυτές τις μέρες που πέρασαν ότι δεν είμαστε μόνο 3 και 4 μαζί με τη γιαγιά. Ο κόσμος που έδειξε ενδιαφέρον και είναι δίπλα μας, η οικογένεια δεν έχει μικρύνει αλλά έχει μεγαλώσει. Ευχαριστούμε για όλα. Ελπίζω άλλη οικογένεια να μην ξανά βιώσει τέτοιο γεγονός. Είναι κρίμα να καταλήγουν έτσι οικογένειες».

