Υπόθεση Μουρτζούκου: Οι ψυχίατροι κρίνουν ότι είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της – Κόλαφος το πόρισμα

Σημαντικά επιβαρυντικό για την Ειρήνη Μουρτζούκου χαρακτηρίζεται το συμπέρασμα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης που διενεργήθηκε κατόπιν εντολής της ανακρίτριας Πατρών. Σύμφωνα με την έκθεση των ειδικών, η 25χρονη κατηγορούμενη είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της τη στιγμή που σκότωσε τα παιδιά της.

Οι ψυχίατροι που την εξέτασαν καταλήγουν ότι δεν διαπιστώνεται ψυχική διαταραχή ικανή να επηρεάσει την ικανότητά της να διακρίνει το δίκαιο από το άδικο. Όπως επισημαίνεται στο πόρισμα, η κατηγορούμενη μπορούσε να αντιληφθεί τόσο το περιεχόμενο των πράξεών της όσο και τις συνέπειές τους.

Παράλληλα, στην έκθεση καταγράφεται ένα ιδιαίτερα βαρύ προσωπικό ιστορικό. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η 25χρονη έχει υποστεί κακοποίηση και βία από νεαρή ηλικία, ενώ φαίνεται να παρουσιάζει ήπια νοητική υστέρηση. Επίσης καταγράφονται κενά μνήμης και αυτοκτονικές τάσεις που εμφανίστηκαν ήδη από την εφηβεία της.

Το βασικό συμπέρασμα των πραγματογνωμόνων είναι ξεκάθαρο: η κατηγορούμενη δεν βρισκόταν σε κατάσταση ψύχωσης, δεν έπασχε από επιλόχεια διαταραχή και δεν είχε χάσει την επαφή της με την πραγματικότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, η έκθεση φέρει ημερομηνία 26 Ιανουαρίου 2026 και υπογράφεται από τον καθηγητή Δικανικής Ψυχιατρικής και Κλινικής Φαρμακολογίας του ΕΚΠΑ Γιώργο Αλεβιζόπουλο και τον αναπληρωτή καθηγητή Ψυχιατρικής Μιχάλη Χατζούλη. Για τη σύνταξή της πραγματοποιήθηκαν τρεις συνεντεύξεις με την κατηγορούμενη στις Φυλακές Κορυδαλλού, παρουσία τεχνικών συμβούλων, καθώς και δύο βασικά ψυχομετρικά τεστ.

Στο πόρισμα σημειώνεται ότι «δεν προκύπτει ψυχική διαταραχή που να επηρεάζει την ικανότητα διάκρισης δικαίου-αδίκου». Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η κατηγορούμενη διαθέτει την απαιτούμενη πνευματική και ψυχική ικανότητα να συμμετάσχει κανονικά στη δικαστική διαδικασία, καθώς μπορεί να κατανοήσει τις κατηγορίες που της αποδίδονται και να παρακολουθήσει την ποινική διαδικασία.

Οι ισχυρισμοί για κακοποίηση

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τους ψυχιάτρους, η Ειρήνη Μουρτζούκου φέρεται να περιέγραψε ένα ιδιαίτερα δύσκολο παρελθόν, κάνοντας λόγο για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, χρήση ναρκωτικών και εκμετάλλευση ήδη από την παιδική ηλικία.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, από την ηλικία των δέκα ετών έως και την ενηλικίωσή της η μητέρα της την εξανάγκαζε να εκδίδεται με άνδρες. Υποστήριξε επίσης ότι υπέστη κακοποίηση από πολύ μικρή ηλικία, λέγοντας πως όταν ήταν τριών έως τεσσάρων ετών η μητέρα της τής χτυπούσε το κεφάλι στον τοίχο, προκαλώντας της τραυματισμούς και απώλεια συνείδησης.

Ανέφερε ακόμη ότι η αδελφή της απέκτησε προβλήματα ακοής μετά από χαστούκι που δέχθηκε σε ηλικία τεσσάρων ετών, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει αν αυτό επιβεβαιώθηκε ιατρικά.

Η κατηγορούμενη φέρεται επίσης να ισχυρίστηκε ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από συγγενικό της πρόσωπο, γεγονός που –όπως είπε– δεν είχε αποκαλύψει εκείνη την περίοδο.

Επιπλέον, ανέφερε ότι σε ηλικία 18 ετών η μητέρα της την ανάγκασε να συνάψει σχέση επί πληρωμή με έναν άνδρα, προκειμένου –όπως της ειπώθηκε– να εξοφληθούν οικονομικές υποχρεώσεις. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να περιέγραψε, έζησε μαζί του για ένα διάστημα και άφησε να εννοηθεί ότι την εξέδιδε, ενώ από τη σχέση αυτή απέκτησε και τα δύο παιδιά της.

Αυτοκτονικές τάσεις από την εφηβεία

Η 25χρονη φέρεται να ανέφερε ότι παρουσίαζε αυτοκτονικές τάσεις ήδη από την εφηβεία της, οι οποίες επιδεινώθηκαν όταν πληροφορήθηκε ότι ο βιολογικός της πατέρας ενδέχεται να μην είναι εκείνος που πίστευε, αλλά συγγενικό της πρόσωπο.

Σύμφωνα με την έκθεση, κατά τη διάρκεια των συνεδριών προχώρησε και σε αυτοτραυματισμό μέσα στις φυλακές, κόβοντας τα χέρια της. Παράλληλα έκανε λόγο για χρόνια διαταραχή της διάθεσης, η οποία επιδεινώθηκε μετά την απώλεια των παιδιών της αλλά και της αδελφής της.

Οι ειδικοί καταγράφουν επίσης περιστατικά σύγχυσης, όπως αδυναμία να θυμηθεί με ακρίβεια ημερομηνίες γέννησης, ενώ για κρίσιμα γεγονότα επικαλέστηκε κενά μνήμης.

Η κατηγορούμενη συγκέντρωσε δείκτη νοημοσύνης 62, που αντιστοιχεί σε ήπια νοητική υστέρηση. Ωστόσο οι πραγματογνώμονες διευκρινίζουν ότι αυτό ενδέχεται να σχετίζεται με το χαμηλό εκπαιδευτικό και κοινωνικό της υπόβαθρο και επισημαίνουν ότι ένας χαμηλός δείκτης νοημοσύνης δεν συνεπάγεται αυτομάτως μειωμένη ποινική ευθύνη.

