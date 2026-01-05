Υπόθεση Μουρτζούκου: Το ντοκουμέντο από τον Κορυδαλλό, που ίσως αλλάξει πολλά!

Στην τελική ευθεία η έρευνα για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη

05 Ιαν. 2026 19:49
Pelop News

Κομβικός αναμένεται να είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσουν οι συνομιλίες που προκύπτουν από τις άρσεις απορρήτου των επικοινωνιών της Ειρήνης Μουρτζούκου, οι οποίες πλέον έχουν ενταχθεί στη δικογραφία και βρίσκονται στα χέρια της υπεράσπισής της.

Πρόκειται για το σύνολο των επικοινωνιών που καταγράφηκαν στο κινητό της, από τη δολοφονία του μικρού Παναγιώτη τον Αύγουστο του 2024 έως και λίγο πριν από τη σύλληψή της, και οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της υπόθεσης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορούμενης, Νίκος Αλεξανδρής, είχε καταθέσει σχετικό αίτημα στις αρχές στις αρχές Δεκεμβρίου, ζητώντας την ένταξη των συνομιλιών στη δικογραφία, αίτημα που έγινε δεκτό. Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου επρόκειτο τότε να δώσει εξηγήσεις για τον θάνατο του παιδιού, ωστόσο δεν απολογήθηκε, καθώς –σύμφωνα με την υπεράσπισή της– δεν είχε στη διάθεσή της το πλήρες υλικό των επικοινωνιών. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε η προσθήκη τους και πλέον αναμένεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα να δώσει εξηγήσεις για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη.

Στον απόηχο αυτών των εξελίξεων, με ένα χειρόγραφο σημείωμα-ντοκουμέντο που απέστειλε αποκλειστικά στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», η καθ’ ομολογίαν παιδοκτόνος επιμένει στην αθωότητά της. Υποστηρίζει ότι δεν πείραξε τον μικρό Παναγιώτη και ότι δεν ευθύνεται για τον θάνατό του, ενώ τονίζει πως μέσα από τις επίμαχες συνομιλίες θα αποκαλυφθεί ο πραγματικός ένοχος, ο άνθρωπος που –όπως υποστηρίζει– στέρησε τη ζωή από το παιδί, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου στο θρίλερ της Αμαλιάδας.

Το χειρόγραφο σημείωμα, που εστάλη από τον Κορυδαλλό, αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Περιμένω να ανοίξουν τα ηχητικά και θα φανεί η αλήθεια, ότι εγώ δεν πείραξα τον Παναγιώτη».

ereportaz.gr

