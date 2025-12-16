Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και η μητέρα του φερόμενου αρχηγού

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία της, και η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη γυναίκα επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και χρηματική εγγυοδοσία ύψους 60.000 ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατηγορούμενη που πέρασε το κατώφλι του ανακριτή στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται, καθώς εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθούν ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι, με το ανακριτικό έργο να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

