Υπουργείο Ανάπτυξης: 50,8 εκατ. ευρώ στις περιφέρειες για αποπληρωμή παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων

Με το ποσό των 50,8 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης οι περιφέρειες όλης της χώρας, για αποπληρωμή επενδύσεων που είχαν υπαχθεί σε παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους.

Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι σήμερα, για το έτος 2025, έχουν δοθεί συνολικά προς τις περιφέρειες 103 εκατ. ευρώ που αφορούσαν στην αποπλήρωμη παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Με βάση την κατανομή των πόρων από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει λάβει ως τώρα το μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης, το οποίο αγγίζει τα 26,8 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 15,7 εκατ. ευρώ και η Περιφέρεια Κρήτης με 11,9 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



