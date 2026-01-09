Υπουργείο Οικονομικών: Αυστηρότερος έλεγχος και «κυνήγι» για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντείνει τις προσπάθειες για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες και προμηθευτές, οι οποίες υπερβαίνουν τα 3 δισ. ευρώ και περιορίζουν σημαντικά τη ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Θάνου Πετραλιά για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2026, η ελαχιστοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αποτελεί βασική προτεραιότητα, τόσο για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών όσο και για την ενίσχυση της αγοράς.

Οι οικονομικές υπηρεσίες καλούνται να προχωρούν άμεσα στην εξόφληση παλαιών οφειλών και να αποτρέπουν τη δημιουργία νέων, ενώ ζητείται η διερεύνηση των αιτιών καθυστερήσεων και η λήψη διοικητικών ή νομοθετικών μέτρων όπου χρειάζεται.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στενή παρακολούθηση: Οι φορείς πρέπει να εντοπίζουν και να καταχωρούν όλες τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκκρεμοτήτων σε δικαστήρια, κατασχέσεων ή ελλιπών δικαιολογητικών.

Τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Οκτώβριος 2025) δείχνουν συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 3,1 δισ. ευρώ, με τα δημόσια νοσοκομεία να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο (1,74 δισ. ευρώ). Ακολουθούν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (590 εκατ. ευρώ), ο ΕΟΠΥΥ (248 εκατ. ευρώ), οι ΟΤΑ (239 εκατ. ευρώ) και τα ΝΠΔΔ (236 εκατ. ευρώ).

Παρά τη μείωση που είχε επιτευχθεί την περίοδο 2018-2022 (κάτω από 2 δισ. ευρώ), τα χρέη αυξήθηκαν εκ νέου, φτάνοντας σε επίπεδα προμνημονιακά, ενώ έχουν οδηγήσει σε καταδίκη της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Για την αντιμετώπιση, λειτουργεί ήδη νέα ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής τιμολογίων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ έχει συσταθεί ειδική επιτροπή για αναλυτική εξέταση των δεδομένων. Η πλατφόρμα αναμένεται να προσφέρει πλήρη εικόνα για το ποιοι φορείς χρωστούν, πόσα και για ποιους λόγους, παρότι τα κονδύλια έχουν προβλεφθεί.

Οι ασυνεπείς φορείς θα υπαχθούν σε αυξημένη εποπτεία, ενώ τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται τακτικά για ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας. Από το πρώτο τρίμηνο του 2026 προβλέπεται ανάρτηση λιστών με φορείς που καθυστερούν άνω των 90 ημερών, μαζί με ύψος, διάρκεια και αιτίες.

Για στήριξη ρευστότητας, συνεχίζεται η προκαταβολική καταβολή μέρους των ετήσιων επιχορηγήσεων (έως 20 Ιανουαρίου 2026), ενώ τα νοσοκομεία λαμβάνουν τμηματική και εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση.

