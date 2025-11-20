Ζ. Κωνσταντοπούλου – Δ. Καραναστάσης: Πολιτικός χωρισμός με φήμες για ρήξη και στην προσωπική τους ζωή

Η παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από τη Βουλή άνοιξε νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τη σχέση του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με φήμες να θέλουν το ζευγάρι να έχει χωρίσει και στην προσωπική του ζωή. Την ίδια ώρα επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα της τοποθέτησής του σε εκλόγιμη θέση το 2023 και η πίεση που φέρεται να ένιωθε τα τελευταία χρόνια.

20 Νοέ. 2025 11:21
Ο τρόπος με τον οποίο αποχαιρέτησαν δημοσίως η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Διαμαντής Καραναστάσης μετά την παραίτηση του δεύτερου από το αξίωμα του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας μόνο απαρατήρητος δεν πέρασε. Η θεατρική χροιά του αποχωρισμού τους αναζωπύρωσε τους ψιθύρους που είχαν ήδη ξεκινήσει: εκτός από την πολιτική, χώρισαν πλέον και στην προσωπική τους ζωή;

Παρότι η προσωπική τους σχέση αποτελεί αποκλειστικό θέμα των δύο, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Χριστίνα Κοραή, το «ρήγμα» είχε εμφανιστεί εδώ και τρεις με τέσσερις μήνες. Ο Καραναστάσης φέρεται να ένιωθε ολοένα και πιο «ξένο σώμα» όχι απέναντι στο κόμμα που ίδρυσε μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά μέσα στη Βουλή.

Ένα από τα ερωτήματα που επανέρχονται είναι κατά πόσο τον επηρέασαν οι επικρίσεις που είχε δεχθεί για τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε στο Κοινοβούλιο. Στις πρώτες εκλογές του 2023 δεν ήταν υποψήφιος, ωστόσο στις δεύτερες —που διεξήχθησαν με λίστα— η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον τοποθέτησε στη δεύτερη θέση στην Α’ Αθήνας, παραγκωνίζοντας υποψήφιες που είχαν λάβει ψήφους στις κάλπες. Η απόφαση εκείνη είχε προκαλέσει συζητήσεις για τον ρόλο της προσωπικής τους σχέσης στις πολιτικές επιλογές.

Όπως σημειώνεται από στελέχη και κοινοβουλευτικές πηγές, ο Καραναστάσης υπήρξε ευγενής και συνεργάσιμος σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Παρ’ όλα αυτά, το βάρος της εκλόγιμης τοποθέτησης χωρίς άμεση λαϊκή νομιμοποίηση φαίνεται πως τον ακολουθούσε και τον δυσκόλευε.

Παράλληλα, όσα είπε χθες (19/11/25) η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την αποχαιρετιστήρια τοποθέτησή της άνοιξαν νέο κύκλο σχολίων. Το εγκώμιο προς τον Καραναστάση συνδυάστηκε με αιχμές για πρόσωπα που «γαντζώνονται σε θέσεις εξουσίας… και κάνουν το παν για να μην τις χάσουν», φράση που αρκετοί εκτιμούν πως μπορεί να λειτουργήσει ως μπούμερανγκ, ειδικά υπό το φως της δικής της επιλογής να τον τοποθετήσει σε εκλόγιμη θέση το 2023.

Το ερώτημα που επανέρχεται από πολλούς είναι κατά πόσο έχει εμπλακεί η ίδια η Κωνσταντοπούλου συναισθηματικά με τις δομές και τις αποφάσεις του κόμματος. Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση για τον «πολιτικό» χωρισμό έχει πλέον διασταλεί και στην ιδιωτική τους ζωή, μετά από δέκα χρόνια σχέσης.

