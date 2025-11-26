Ζαχάροβα: «Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και πολιτικοί υπονομεύουν τις αμερικανικές προσπάθειες για ειρήνη»

Ζαχάροβα: «Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και πολιτικοί υπονομεύουν τις αμερικανικές προσπάθειες για ειρήνη»
26 Νοέ. 2025 9:28
Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της εκπροσώπου του Μαρίας Ζαχάροβα, εξαπέλυσε νέες επικρίσεις προς την Ευρώπη,  λέγοντας ότι ευρωπαίοι πολιτικοί και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να υπονομεύσουν τις αμερικανικές προσπάθειες για την επίτευξη ενός διακανονισμού για την ειρήνη στην Ουκρανία.

«Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και πολιτικοί προσπαθούν να καταστρέψουν τη δυνατότητα να διευθετηθεί πολιτικά και διπλωματικά η σύγκρουση», δήλωσε στο Radio Sputnik η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα υποστήριξε πως «επιθέσεις πληροφοριών εξαπολύονται επανειλημμένα από ευρωπαίους πολιτικούς και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης».

