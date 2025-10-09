Ζάκυνθος: Στα χέρια της Αστυνομίας 37χρονος για ανθρωποκτονία και εκβίαση
Ένας 37χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στη Ζάκυνθο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και απόπειρα εκβίασης.
Στα χέρια της αστυνομίας στη Ζάκυνθο έπεσε ένας 37χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του ανακριτή του νησιού.
Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση, ο άνδρας κατηγορείται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, από κοινού απόπειρα εκβίασης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, έπειτα από στοχευμένες έρευνες και αξιοποίηση πληροφοριών.
Ο 37χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου για τα περαιτέρω.
