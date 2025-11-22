Ζελένσκι: «Δεν θα προδώσουμε την αξιοπρέπειά μας» – Πιέσεις από τις ΗΠΑ, αντιδράσεις από την Ευρώπη στο ειρηνευτικό σχέδιο

Το 28σέλιδο αμερικανικό πλαίσιο ειρήνευσης, που παρουσιάστηκε στο Κίεβο, έχει φέρει τον Ζελένσκι αντιμέτωπο με μια δύσκολη επιλογή: τη διατήρηση της αξιοπρέπειας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας ή τον κίνδυνο απώλειας του σημαντικότερου στρατηγικού του συμμάχου. Με την Ουάσιγκτον να πιέζει για αποδοχή βασικών όρων που πλησιάζουν τις απαιτήσεις της Μόσχας, και την Ευρώπη να αντιδρά στην απουσία της από τη διαδικασία, ο ουκρανός πρόεδρος εμφανίζεται αποφασισμένος να μην αποδεχθεί μια «ειρήνη» που ισοδυναμεί με συνθηκολόγηση.

Σύμφωνα με το Reuters, το αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων περιλαμβάνει ορισμένες από τις απαιτήσεις της Μόσχας, χωρίς σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο. Πηγές με γνώση του θέματος ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον φέρεται να προειδοποίησε την ουκρανική ηγεσία ότι η υποστήριξη προς τη χώρα ενδέχεται να μειωθεί εάν η πρόταση δεν γίνει αποδεκτή.

Ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, ωστόσο προανήγγειλε μεγαλύτερη πολιτική πίεση την επόμενη εβδομάδα. Κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ενωμένοι απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε νέες απόπειρες της Ρωσίας να εκτροχιάσει τη διαδικασία ειρήνευσης.

«Τώρα είναι μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ιστορίας μας. Η πίεση είναι εξαιρετικά μεγάλη», σημείωσε. «Η χώρα μας μπορεί να κληθεί να επιλέξει ανάμεσα στην αξιοπρέπειά της και στην απώλεια ενός βασικού εταίρου».

Ρωσική προέλαση και πολιτική κρίση στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, η Ρωσία κερδίζει έδαφος στο μέτωπο, χτυπώντας το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο με πυραύλους και drones. Στο εσωτερικό της Ουκρανίας, μια μεγάλης κλίμακας έρευνα για διαφθορά, που εμπλέκει υψηλόβαθμα στελέχη και επιχειρηματίες, έχει προκαλέσει πολιτική αναταραχή.

Το σχέδιο που παρουσίασε η Ουάσιγκτον προβλέπει, μεταξύ άλλων, παραχώρηση πρόσθετων εδαφών, περιορισμό του ουκρανικού στρατού και αποκλεισμό της ένταξης στο ΝΑΤΟ — όροι που η ουκρανική κυβέρνηση έχει απορρίψει επανειλημμένα, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες παραχωρήσεις θα επιτρέψουν στη Ρωσία να ανασυνταχθεί και να εξαπολύσει νέες επιθέσεις.

Ευρωπαϊκές αντιδράσεις και αποκλεισμός από τη διαδικασία

Η ειρηνευτική πρόταση του Λευκού Οίκου προκάλεσε άμεση αντίδραση από Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι δήλωσαν στη Wall Street Journal ότι δεν ενημερώθηκαν ούτε συμμετείχαν στη σύνταξη του σχεδίου. Πολλοί διπλωμάτες σκοπεύουν να ασκήσουν πίεση στην Ουάσιγκτον ώστε να μην υιοθετηθούν όροι που θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκοί προς τη Μόσχα.

Επιπλέον, το αμερικανικό πλαίσιο αποκλείει την ευρωπαϊκή «δύναμη διασφάλισης» που ορισμένα κράτη-μέλη έχουν προτείνει για μια μελλοντική συμφωνία στην Ουκρανία.

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, τόνισε ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την πλήρη υποστήριξη της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων εταίρων της, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία δεν έχει προχωρήσει σε καμία ουσιαστική παραχώρηση. Ανάλογη θέση εξέφρασε και ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να στηρίξει λύση που μοιάζει με ουκρανική συνθηκολόγηση.

Οικονομική διάσταση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η Ευρώπη, η οποία πλέον καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία, εξετάζει σχέδιο αξιοποίησης έως και 200 δισ. δολαρίων από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στο Βέλγιο, ως δάνειο προς το Κίεβο. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι η έκταση της ευρωπαϊκής δέσμευσης καθιστά απαραίτητη τη συμμετοχή της ΕΕ σε οποιαδήποτε ρεαλιστική διαδικασία ειρήνευσης.

Προηγουμένως, η Ένωση είχε περιγράψει μια στρατηγική δύο αξόνων: την αποδυνάμωση της Ρωσίας και την ενίσχυση της Ουκρανίας. Η Κάλας επανέλαβε ότι αυτή η προσέγγιση παραμένει ο μόνος δρόμος για μια βιώσιμη ειρήνη.

