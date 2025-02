Ζελένσκι: «Εκτιμούμε βαθύτατα την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού»

Εκτιμούμε βαθύτατα την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού, τη σταθερή στάση της Ελλάδας στην καταδίκη της επιθετικότητας και τη δέσμευσή της στην αρχή: “Τίποτα για την Ουκρανία χωρίς Ουκρανία, τίποτα για την Ευρώπη χωρίς Ευρώπη”». Αυτό το μήνυμα μετέδωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έπειτα από την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου.

Στην ανάρτησή του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, ο Ουκρανός πρόεδρος υπογραμμίζει, επίσης, ότι «η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης».

Δείτε αναλυτικά την ανάρτησή του:

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο ουκρανικό, ενώ ο Έλληνας πρωθυπουργός επανέλαβε ότι εναπόκειται στην Ουκρανία να αποφασίσει για το αποδεκτό γι’ αυτήν ειρηνευτικό πλαίσιο. Επιπλέον, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Ζελένσκι ότι θα συμμετάσχει τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, στην τηλεδιάσκεψη ηγετών που οργανώνει το Κίεβο για τη συμπλήρωση τριών ετών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

I spoke with Greek Prime Minister @kmitsotakis and thanked him for Greece’s unwavering support for Ukraine since the beginning of Russia’s full-scale invasion.

We deeply appreciate the solidarity of the Greek people, Greece’s firm stance in condemning aggression, and its…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 22, 2025

