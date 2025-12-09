Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες»

«Η Ουκρανία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές κατά τη διάρκεια του πλήρους πολέμου της Ρωσίας, εάν οι ΗΠΑ και οι ευρωπαίοι εταίροι συμβάλουν στη διασφάλιση της ασφάλειας», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τρίτη (09.12.2025).

«Ζητώ τώρα, και το δηλώνω ανοιχτά, από τις ΗΠΑ να με βοηθήσουν. Μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους μας, μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια που απαιτείται για τη διεξαγωγή εκλογών. Αν αυτό συμβεί, η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Προσωπικά, έχω τη βούληση και την ετοιμότητα για αυτό. Δεν έχουμε την υποστήριξη των συμμάχων μας για να διεκδικήσουμε πίσω την Κριμαία και τα άλλα κατεχόμενα εδάφη μας», ανέφερε.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε τους νομοθέτες να συντάξουν νομοθετικές προτάσεις που θα επιτρέπουν αλλαγές στον εκλογικό νόμο κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής κατάστασης.

Μιλώντας σε ρεπόρτερ συγκεκριμένα, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε: «Είμαι έτοιμος για εκλογές. Θα βρίσκομαι στην Ουκρανία αύριο και αναμένω προτάσεις από τους εταίρους και τους νομοθέτες μας σχετικά με νομικές αλλαγές που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή εκλογών κατά τη διάρκεια στρατιωτικού νόμου.

Δεδομένου ότι αυτό το ζήτημα τίθεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους εταίρους μας, θα είμαι σύντομος: είμαι έτοιμος.

Ζητώ από τις ΗΠΑ, από κοινού με την Ευρώπη, να διασφαλίσουν την ασφάλεια της ψηφοφορίας. Εάν γίνει αυτό, η Ουκρανία μπορεί να διεξαγάγει εκλογές εντός 60 ημερών».

Ο Ουκρανός πρόεδρος στη συνέχεια είπε ότι «προετοιμάζονται τρία έγγραφα. Το πρώτο αφορά το σχέδιο των 20 σημείων των ΗΠΑ, το δεύτερο αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας από τους συμμάχους και το τρίτο αφορά την αποκατάσταση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο».

