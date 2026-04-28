Νέα ένταση Ουκρανίας – Ισραήλ: Ο Ζελένσκι μιλά για «κλεμμένα» σιτηρά από τη Ρωσία

Η καταγγελία του Κιέβου για «κλεμμένα» ουκρανικά σιτηρά ανοίγει νέο μέτωπο με το Ισραήλ, την ώρα που ο Ζελένσκι προειδοποιεί με κυρώσεις όσους εμπλέκονται στο εμπόριο φορτίων από κατεχόμενα εδάφη.

28 Απρ. 2026 15:17
Pelop News

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε το Ισραήλ με κυρώσεις, καταγγέλλοντας την αγορά σιτηρών από κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές, τα οποία, σύμφωνα με το Κίεβο, έχουν «κλαπεί» από τη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα «δεν μπορεί να είναι νόμιμη», σημειώνοντας πως η Ουκρανία προετοιμάζει μέτρα σε βάρος όσων, όπως είπε, επιχειρούν να αποκομίσουν όφελος από τέτοιες συναλλαγές.

Η καταγγελία Ζελένσκι για τα ουκρανικά σιτηρά

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ακόμη ένα πλοίο με τέτοιο φορτίο έχει φτάσει σε λιμάνι του Ισραήλ και ετοιμάζεται να ξεφορτώσει.

«Αυτή δεν είναι και δεν μπορεί να είναι νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές αρχές «δεν μπορούν να μη γνωρίζουν» ποια πλοία φτάνουν στα λιμάνια της χώρας και τι μεταφέρουν.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει διπλωματική ένταση, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, δήλωσε χθες ότι κλήθηκε στο ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών ο πρεσβευτής του Ισραήλ. Αφορμή, σύμφωνα με το Κίεβο, ήταν η είσοδος στο Ισραήλ φορτίων σιτηρών από ουκρανικά εδάφη που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ απάντησε στον Σιμπίχα ότι η Ουκρανία δεν έχει παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς πως τα σιτηρά είναι «κλεμμένα».

Τι υποστηρίζει το Κίεβο

Η Ουκρανία θεωρεί ότι όλα τα σιτηρά που παράγονται στις τέσσερις περιφέρειες τις οποίες η Ρωσία διεκδικεί ως δικές της μετά την εισβολή του 2022, καθώς και στην Κριμαία που προσαρτήθηκε από τη Μόσχα το 2014, έχουν κλαπεί από τη Ρωσία.

Η Μόσχα αναφέρεται στις τέσσερις αυτές περιφέρειες ως «νέα εδάφη», ωστόσο διεθνώς εξακολουθούν να αναγνωρίζονται ως ουκρανικές.

«Η Ρωσία κατάσχει συστηματικά σιτηρά από τα προσωρινά κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη και οργανώνει το εμπόριό της μέσω προσώπων που συνδέονται με τους κατακτητές. Τέτοια σχέδια παραβιάζουν τους νόμους του ίδιου του Κράτους του Ισραήλ», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Κίεβο αναμένει από το Ισραήλ να δείξει σεβασμό και να αποφύγει ενέργειες που, όπως είπε, υπονομεύουν τις διμερείς σχέσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:58 Έλον Μασκ και Σαμ Άλτμαν στα χαρακώματα: Η δίκη που απειλεί να ταράξει την OpenAI
15:56 Ενας 89χρονος, πέντε τραυματίες, ένα κράτος απόν
15:50 Reuters: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εγκαταλείπουν τον ΟΠΕΚ – Βαρύ πλήγμα για τη Σαουδική Αραβία
15:42 New IRA: Απειλεί με βόμβες στα σπίτια αστυνομικών στη Βόρεια Ιρλανδία
15:34 Απώλεια βάρους: Γιατί ένα μικρό γλυκό μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από τη στέρηση
15:30 Θεσσαλονίκη: Αμετανόητος 35χρονος stalker – Επί τέσσερα χρόνια παρενοχλούσε 26χρονη
15:25 Δυναμική Συμμετοχή της Affidea στο Delphi Economic Forum
15:17 Νέα συσκευασία για τη Σόδα ΚΡΙΝΟΣ σε αλουμινένιο κουΤάκι 330ml
15:17 Νέα ένταση Ουκρανίας – Ισραήλ: Ο Ζελένσκι μιλά για «κλεμμένα» σιτηρά από τη Ρωσία
15:08 myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
15:06 Κίμπερλι Γκιλφόιλ από Τίρανα: Η συνεργασία ΗΠΑ, Αλβανίας και Ελλάδας κάνει την περιοχή πιο ασφαλή
15:00 Νέα γαλάζια βολή κατά Σκέρτσου: «Δεν μπορεί να αποφασίζει για εμάς χωρίς να μας ακούει»
15:00 Τα Πανεπιστήμια Πατρών και Λευκωσίας δείχνουν τον δρόμο: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πολύτιμος βοηθός στα σχολεία
14:56 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: 13.500 επισκέψεις από την πρώτη ημέρα στην πλατφόρμα
14:51 Πλεονάσματα, ανάπτυξη και επιδοματική πολιτική
14:47 Τα σχολεία της Αχαΐας στο Αργοστόλι για την Ημέρα της Ευρώπης 2026, σε δράση του  Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
14:42 Νέα ένταση στα Βορίζια: Καταγγελία για απειλές σε 11χρονο και δύο συλλήψεις
14:40 Το pre-game για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα
14:39 Τσατραφύλλιας: Ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία φέρνει «θερμοκρασιακό σοκ» στην Πρωτομαγιά
14:30 Η διοίκηση του ΝΟΠ κάλεσμα για τα Χανιά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ