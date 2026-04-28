Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε το Ισραήλ με κυρώσεις, καταγγέλλοντας την αγορά σιτηρών από κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές, τα οποία, σύμφωνα με το Κίεβο, έχουν «κλαπεί» από τη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα «δεν μπορεί να είναι νόμιμη», σημειώνοντας πως η Ουκρανία προετοιμάζει μέτρα σε βάρος όσων, όπως είπε, επιχειρούν να αποκομίσουν όφελος από τέτοιες συναλλαγές.

Zelensky to Israel: “Buying stolen goods is a crime, this includes grain stolen by Russia. This is not and cannot be legitimate business. Israel cannot claim it doesn’t know what enters its ports. We took all diplomatic steps, yet the ship was not stopped. We will sanction those… pic.twitter.com/XbZhFZsc0j — Open Source Intel (@Osint613) April 28, 2026

Η καταγγελία Ζελένσκι για τα ουκρανικά σιτηρά

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ακόμη ένα πλοίο με τέτοιο φορτίο έχει φτάσει σε λιμάνι του Ισραήλ και ετοιμάζεται να ξεφορτώσει.

«Αυτή δεν είναι και δεν μπορεί να είναι νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές αρχές «δεν μπορούν να μη γνωρίζουν» ποια πλοία φτάνουν στα λιμάνια της χώρας και τι μεταφέρουν.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει διπλωματική ένταση, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, δήλωσε χθες ότι κλήθηκε στο ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών ο πρεσβευτής του Ισραήλ. Αφορμή, σύμφωνα με το Κίεβο, ήταν η είσοδος στο Ισραήλ φορτίων σιτηρών από ουκρανικά εδάφη που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ απάντησε στον Σιμπίχα ότι η Ουκρανία δεν έχει παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς πως τα σιτηρά είναι «κλεμμένα».

Τι υποστηρίζει το Κίεβο

Η Ουκρανία θεωρεί ότι όλα τα σιτηρά που παράγονται στις τέσσερις περιφέρειες τις οποίες η Ρωσία διεκδικεί ως δικές της μετά την εισβολή του 2022, καθώς και στην Κριμαία που προσαρτήθηκε από τη Μόσχα το 2014, έχουν κλαπεί από τη Ρωσία.

Η Μόσχα αναφέρεται στις τέσσερις αυτές περιφέρειες ως «νέα εδάφη», ωστόσο διεθνώς εξακολουθούν να αναγνωρίζονται ως ουκρανικές.

«Η Ρωσία κατάσχει συστηματικά σιτηρά από τα προσωρινά κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη και οργανώνει το εμπόριό της μέσω προσώπων που συνδέονται με τους κατακτητές. Τέτοια σχέδια παραβιάζουν τους νόμους του ίδιου του Κράτους του Ισραήλ», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Κίεβο αναμένει από το Ισραήλ να δείξει σεβασμό και να αποφύγει ενέργειες που, όπως είπε, υπονομεύουν τις διμερείς σχέσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



