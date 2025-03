Ζελένσκι: «Το Κίεβο θέλει ειρήνη», τι δηλώνει για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία

Η Ουκρανία θέλει ειρήνη και «μόνο στη Ρωσία οφείλεται το γεγονός ότι συνεχίζεται ο πόλεμος», δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την παραμονή διαπραγματεύσεων στη Σαουδική Αραβία που θα μπορούσαν να αποδειχθούν κρίσιμης σημασίας για τη σύγκρουση.

«Η Ουκρανία επιδιώκει την ειρήνη από το πρώτο λεπτό του πολέμου και πάντοτε λέγαμε ότι μόνο στη Ρωσία οφείλεται το γεγονός ότι συνεχίζεται ο πόλεμος», σημείωσε σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Ζελένσκι αναμένεται σήμερα στη Σαουδική Αραβία, όπου αύριο ουκρανική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με αμερικανική ομάδα με στόχο την εξεύρεση μέσων για τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, η οποία εισέβαλε στη γειτονική της χώρα πριν από περισσότερο από τρία χρόνια.

Ukraine has been seeking peace since the very first second of the war, and we have always said that the only reason it continues is Russia.

