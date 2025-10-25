Ζέτα Δούκα: Φοβάμαι τις γυναίκες που θέλουν να τα έχουν καλά με όλους

Η γνωστή ηθοποιός, Ζέτα Δούκα, εξέφρασε την ανησυχία που νοιώθει για τις γυναίκες που θέλουν να έχουν καλές σχέσεις με όλους, τονίζοντας ότι η αληθινή αλληλεγγύη απαιτεί θάρρος.

25 Οκτ. 2025 21:31
Η Ζέτα Δούκα παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» μιλώντας για πολλά θέματα και συγκεκριμένα για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στο χώρο του θεάματος, αλλά και τα «μαχαιρώματα» από τις γυναίκες.

Συγκεκριμένα η γνωστή ηθοποιός, Ζέτα Δούκα, εξέφρασε την ανησυχία που νοιώθει για τις γυναίκες που θέλουν να έχουν καλές σχέσεις με όλους, τονίζοντας ότι η αληθινή αλληλεγγύη απαιτεί θάρρος.

Αρχικά, η Ζέτα Δούκα μίλησε για το πόσο σημαντικό είναι να αλληλοϋποστηρίζονται οι γυναίκες μεταξύ τους: «Υψώνω το ανάστημά μου, οι φωνές μας πρέπει να ακούγονται. Λίγοι άνθρωποι βοηθούν για να γίνει πραγματικότητα η αλλαγή που θέλουμε. Η αλληλεγγύη είναι στην κορυφή των αξιών για μένα. Η γυναικεία αλληλεγγύη δεν είναι δεδομένη. Οι γυναίκες ζούμε σε έναν πατριαρχικό κόσμο και είναι δύσκολο να διακρίνουμε τα κοινά μας σημεία».

Η ηθοποιός επίσης μίλησε ότι είναι δύσκολο για μία γυναίκα να επιβιώσει σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον. «Οι γυναίκες για να επιβιώσουμε έχουμε υιοθετήσει ανδρικά χαρακτηριστικά. Οι γυναίκες που βρίσκονται σε υψηλές θέσεις, δεν φέρονται με υποστηρικτικό τρόπο σε άλλες γυναίκες. Οι γυναίκες που κατάφεραν να βρεθούν σε υψηλές θέσεις υιοθετούν χαρακτηριστικά κακομεταχείρισης επειδή έχουν κακοποιηθεί».

 

Η ηθοποιός ολοκλήρωσε μιλώντας για την ειλικρίνια που σε αυτό τον χώρο μπορεί να μην της βγαίνει πάνα σε καλό. «Πλήρωσα το τίμημα του να μιλάς ανοιχτά. Όμως η ζωή προχωράει μπροστά. Στον αγώνα μου συνάντησα πολλούς “ισαποστάκηδες”, πολλές γυναίκες δεν μου στάθηκαν. Φοβάμαι τις γυναίκες που θέλουν να τα έχουν καλά με όλους».
