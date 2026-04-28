Ζευγολατιό: Ξέσπασε φωτιά, επιχειρούν 56 πυροσβέστες, ΒΙΝΤΕΟ

Καίει σε ρεματιά, όπου εκτός από δέντρα υπάρχουν κι αρκετά σκουπίδια, χωρίς όμως να κινδυνεύουν σπίτια

28 Απρ. 2026 17:50
Pelop News

Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική στην Κορινθία για φωτιά που ξέσπασε στο Ζευγολατιό, σε σημείο όπου υπάρχουν πεύκα.

Η φωτιά καίει σε ρεματιά, όπου εκτός από δέντρα υπάρχουν κι αρκετά σκουπίδια, χωρίς όμως να κινδυνεύουν σπίτια.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 56 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα.

