Ζήστε δύο ημέρες γεμάτες τέχνη και δημιουργία στο Urban Fest 2025!

Η πόλη της Πάτρας ετοιμάζεται να υποδεχθεί το φετινό διήμερο του Routelab “Urban Fest 2025”, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στο Μηχανουργείο – Πολυχώρος Πολιτισμού. Ένα πολυθεματικό φεστιβάλ που υπόσχεται να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα μοναδικό ταξίδι σε μουσικές, χορό, εικόνες και εμπειρίες! Το φετινό σημείο αναφοράς του Φεστιβάλ είναι η έμπνευση που αντλούν οι δημιουργοί από τις “ρίζες” τους αλλά και την παράδοση του τόπου όπου μεγάλωσαν και πήραν τα πρώτα ερεθίσματα τους.

Ενδιαφέρουσες ομιλίες

Θα πραγματοποιηθούν θεματικές ομιλίες από ανθρώπους της τέχνης και της δημιουργίας. Θα μοιραστούν ιδέες και νέες προοπτικές για τη δημιουργικότητα στη νέα εποχή. Μεταξύ των ομιλητών που θα φιλοξενηθούν στη σκηνή του Routelab, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει talks που αφορούν τον ρόλο της τέχνης στην καθημερινότητα, τις μορφές έκφρασης και τη σημασία της πολιτιστικής ταυτότητας από τον Νίκο Ξυδά – Ιδρυτή Humble, την καταξιωμένη Πρίμα Μπαλαρίνα Μαρία Μηλιοπούλου, τη Σοφία Ταγκαλάκη που λειτουργεί Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας στη Στεμνίτσα, τον Γιάννη Δεληγιάννη – Δ/ντη του Ερευνητικού Ινστιτούτου Παιχνιδιών του Ι.Π., την Αντωνία Κατριμπούζα και την Κατερίνα Παπαδημητρίου να μιλούν για την κεραμική και τα κοσμήματα, αντίστοιχα. Δράσεις του Κρυμμένου Θησαυρού του Πατρινού Καρναβαλιού 2025 θα εκπροσωπηθούν από τον Γιώργο Ρόδη, μέλος του καρναβαλικού πληρώματος 60.

Μουσικές σκηνές και ξεχωριστές εμφανίσεις

Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν καλλιτέχνες με μοναδικά δρώμενα. Το μουσικό σχήμα Sandi με τις αυθεντικές συνθέσεις τους θα δημιουργήσουν γέφυρες ανάμεσα στο παλιό και το νέο προβάλλοντας τον πλούτο και τη διαχρονικότητα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η χορευτική ομάδα Horrisia dnc project θα δώσει στους παραδοσιακούς χορούς μια πιο σύγχρονη χροιά που θα αντικατοπτρίζει τα συναισθήματα της σημερινής κοινωνίας. Η μουσικός Ελευθερία Δαουλτζή θα εξερευνήσει τη σύνδεση παραδοσιακών μελωδιών με σύγχρονες μουσικές επιρροές. Οι Σουσουράδες θα έχουν ετοιμάσει μία παράσταση αφήγησης εκπονώντας κάποιο παραδοσιακό έργο. Το φεστιβάλ θα κλείσει με κέφι και χορό από Τα Παιδιά στον Κάμπο.

Ντοκιμαντέρ που ζωντανεύουν

Μια ιστορική, οπτικοακουστική, καταγραφή προσώπων που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στον τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας. Άνθρωποι από τον Πανεπιστημιακό χώρο, την Καρναβαλική Ακαδημία και πολιτιστικούς τομείς μέσα από τις εξιστορήσεις τους μεταφέρουν σημαντικά στοιχεία για την εξέλιξη και το ρόλο της δημιουργικής βιομηχανίας στην περιοχή.

Βάζω το Σώμα μου Σε Θέση

Προπομπός της διοργάνωσης θα αποτελέσει ένα workshop με τίτλο: «Βάζω σε Θέση το Σώμα μου», το οποίο θα υλοποιηθεί από τη χορογράφο και σκηνοθέτρια Μαριμίλλη Ασημακοπούλου στον χώρο της, M.A. School Of Performing Arts, στις 7 Δεκεμβρίου στις 17.00. Ένα διαδραστικό workshop που υπόσχεται να σε αφυπνίσει και να σου θυμίσει τι μπορεί να κάνει το σώμα σου όταν του δώσεις χώρο! (Κράτηση θέσης: https://bit.ly/4pjPUce ).

Η φετινή διοργάνωση φέρνει κοντά δημιουργούς, καλλιτέχνες, επαγγελματίες και ανθρώπους με πάθος για ό,τι αγαπούν. Ομιλητές που εμπνέουν. Συζητήσεις που προκαλούν σκέψη. Εμπειρίες που μένουν. Και όλα αυτά, με ελεύθερη είσοδο!

Η πολιτιστική και δημιουργική κοινότητα γιορτάζει — και σας περιμένει να γίνετε μέρος της! Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: ΑΜΚΕ ROUTELAB – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – IONIAN TV

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

CONTENT PARTNER: MOSAIC Culture & Creativity – EUROPE DIRECT ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Μ.Α. School of Performing Art

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



