Η πρόσφατη αντιπαράθεση γύρω από την αξιοποίηση των ενεργειακών κοιτασμάτων στο Ιόνιο αναδεικνύει την κρίσιμη σημασία της γεωπολιτικής και οικονομικής στρατηγικής της χώρας.
Σε τοπικό επίπεδο, ο Δήμος Πατρέων καλείται να σταθεί υπεύθυνα, αξιολογώντας τις συνέπειες των αποφάσεων για την ανάπτυξη της πόλης, τις θέσεις εργασίας και τις επενδύσεις.
Η ενεργειακή αυτάρκεια και η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων μπορούν να ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη ευημερία των πολιτών και να προσελκύσουν νέες τεχνολογικές και βιομηχανικές επενδύσεις, αρκεί η προσέγγιση να βασίζεται στη λογική και όχι σε εμμονές. Από αυτές «χόρτασε» η πόλη. Πλέον, ζητείται όραμα.
