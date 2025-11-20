Ζητούμενο η βελτίωση για τον Προμηθέα

Απογοητευτική ήταν η εικόνα του Προμηθέα Βίκος Cola στο παιχνίδι με τη Χαϊδελβέργη και παρότι υπάρχουν κάποιες ελπίδες ακόμα για να συνεχίσει στο Basketball Champions League, η εμφάνιση προκάλεσε προβληματισμό και ζητείται άμεση βελτίωση.

Η πατρινή ομάδα έχει μπροστά της το ερχόμενο Σάββατο ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αρη (18.15) για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Basket League με τον Γιώργο Λιμνιάτη να παραδέχεται στις δηλώσεις του πως η εμφάνιση ήταν κακή και να στέλνει το μήνυμα «δεν έχουμε πρόβλημα να χάνουμε, έχω πρόβλημα όταν η ομάδα δεν παλεύει και παίζει χωρίς εγωισμό και περηφάνεια», με πολλούς αποδέκτες.

Η αλήθεια είναι πως κάποιοι από τους ξένους δεν έχουν δείξει τα αναμενόμενα, οι νεαροί ακόμα ψάχνονται και δεν μπορούν μόνοι τους να σηκώσουν το βάρος, ενώ παίκτες όπως ο Καραγιαννίδης, που πέρυσι έκανε καταπληκτική χρονιά, φέτος είναι μακριά από τον καλό του εαυτό.

Από την αρχή είχε τεθεί ως στόχος να πάει η ομάδα όσο μακριά γίνεται στο Basketball Champions League, αλλά και αυτός κινδυνεύει μετά την ήττα με κάτω τα χέρια από τη Χαϊδελβέργη.

Oι άνθρωποι του Προμηθέα είναι απόλυτα συνειδητοποιημένοι πως φέτος πρόκειται για μια ιδιαίτερη σεζόν αναφορικά με τον τρόπο που έχουν επιλέξει να στελεχώσουν το ρόστερ της ομάδας. Γνώριζαν εξαρχής πως θα υπάρχουν και τέτοια αποτελέσματα, αλλά θέλουν τουλάχιστον να δουν μια βελτίωση των Ελλήνων παικτών χωρίς να γκρεμιστεί ό,τι καλό έχει χτιστεί τα προηγούμενα χρόνια.

Γενικά, φαίνεται πως το ρόστερ χρειάζεται ενίσχυση και αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα παιχνίδια ώστε να μην επαναληφθεί η κακή εικόνα του αγώνα με τη Χαϊδελβέργη.

