«Ζω ή απλώς κάνω πρόβα»;

*Η Ολυμπία Λόη είναι αρχιτέκτων μηχανικός.

«Ζω ή απλώς κάνω πρόβα»;
30 Δεκ. 2025 17:08
Pelop News

Ξυπνάει με το ξυπνητήρι, όχι για να ζήσει, αλλά για να προλάβει την κίνηση στους δρόμους, για να προλάβει να σταθεί στην ουρά. Στην κουζίνα τον περιμένει ο καφές -όχι ως απόλαυση, αλλά ως σωσίβιο. Ο καφές είναι το μοναδικό «ναρκωτικό» που επιτρέπεται χωρίς συνταγή.

Στην εποχή μας, το να γελάς μοιάζει ύποπτο: «Τι βρήκες να γελάς; Δεν βλέπεις τι γίνεται;».

Ο μέσος πολίτης, που δεν παίρνει… «5.000 ευρώ τον μήνα», κουβαλάει τη φτώχεια του σαν σακίδιο γεμάτο πέτρες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχει απέναντί του ένα κράτος που του βάζει τρικλοποδιές με την επιμονή μικρού παιδιού που παίζει «ποιος θα πέσει πρώτος».

Οποιο επάγγελμα κι αν κάνει, είναι ήδη καταδικασμένος:

⦁ Αν είναι δημόσιος υπάλληλος, είναι τεμπέλης που «κάθεται».
⦁ Αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, είναι κλέφτης που «δεν κόβει απόδειξη».
⦁ Αν είναι άνεργος, είναι «άχρηστος που δεν ψάχνει αρκετά».

Το γέλιο έχει χαθεί, η εμπιστοσύνη εξαφανίστηκε. Τρέχουμε σαν χάμστερ σε τροχό, βαριανασαίνουμε… Ετοιμοι να τσακωθούμε…με τον οδηγό που μας έκλεισε, με τον γείτονα που μας πήρε τη θέση στο πάρκινγκ, με τον εαυτό μας που πάντα, παντού, δεν προλαβαίνει τίποτα.

Γυρνάμε σπίτι και αντί για ηρεμία, βρίσκουμε νέα μέτωπα: οικογένεια, τηλεόραση, λογαριασμούς. Ακόμα και το τηλεκοντρόλ γίνεται αντίπαλος, γιατί δεν αλλάζει κανάλι στην ώρα του. Ακόμα κι αν δεν έχουμε βγει καν από το σπίτι, έχουμε ήδη χορτάσει τοξικότητα από τις πρωινές εκπομπές, που σερβίρουν καβγάδες με την ίδια ευκολία που σερβίρουν διαφημίσεις για απορρυπαντικά.

Το άγχος είναι μόνιμος συγκάτοικος, που κάθεται δίπλα μας στο τραπέζι και τρώει το φαγητό μας. Μας σφίγγει το στήθος σαν αόρατο χέρι, μας κόβει την ανάσα, μας αφήνει να επιβιώνουμε, και αυτό με δόσεις. Κάθε λογαριασμός, κάθε ουρά, κάθε «έκτακτη» φορολογία είναι μια ακόμη σταγόνα που γεμίζει το ποτήρι της υπομονής.

Ετσι, ο μέσος Έλληνας πέφτει για ύπνο με την αίσθηση ότι έδωσε άλλη μια μάχη χωρίς να ξέρει ποιον πολέμησε και γιατί.
Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε λογαριασμούς, ουρές και καβγάδες, ο μέσος Ελληνας ψιθυρίζει: «Ζω ή απλώς κάνω πρόβα για το επόμενο επεισόδιο;». Και χαμογελάει πικρά, γιατί ξέρει ότι η απάντηση θα έρθει αύριο… ίδια ώρα, ίδια σκηνή, ίδιο έργο.
Καλή χρονιά! Με την ευχή το 2026 να αλλάξουμε σενάριο, να αλλάξουμε σκηνή και να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας.

*Η Ολυμπία Λόη είναι αρχιτέκτων μηχανικός.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:12 Αγοραστές από 110 χώρες προσελκύει το Ελληνικό
21:00 Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ έδωσε φιλοδώρημα 600 δολαρίων σε υπάλληλο
20:55 Η Ρωσία μεταφέρει πυραύλους μετά την φερόμενή επίθεση στον Πούτιν
20:50 Ολλανδία: Χειροπέδες σε Σύρο που ετοίμαζε επίθεση
20:44 Χαμόγελα και ευχές στο Χριστουγεννιάτικο πάρτι του Παναιγιάλειου
20:38 Η ποινή της ΔΕΑΒ για τα επεισόδια στο Ατρόμητος – Αχαϊκή
20:35 Τι αποκάλυψε η Αννα Φόνσου για το «Σπίτι του Ηθοποιού»
20:26 Tο μήνυμα της Γκιλφόιλ για το 2026, τι είπε για την Ελλάδα
20:17 Περιστέρι: Βασιλόπιτα για το Γκίνες, ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα
20:08 Επίσημη η πρώτη χειμερινή μεταγραφή της ΑΕΚ
20:00 Πάτρα: Το ημερολόγιο του Γηροκομειού των ασπρισμένων αυλών και της ανθρωπιάς ΦΩΤΟ
19:51 Στοκχόλμη: Ατύχημα με λεωφορείο, 17 τραυματίες
19:44 Η απόφαση της ΔΕΑΒ για το Ατρόμητος-Αχαϊκή, ποιοι πήραν πρόστιμο
19:34 Ζελένσκι: «Σε συζητήσεις με Τραμπ για παρουσία Αμερικάνικων δυνάμεων στην Ουκρανία»
19:25 Γεωργιάδης: «Κλείνουμε την χρονιά πετυχαίνοντας απορρόφηση των πόρων του ΤΑΑ»
19:17 Νέες κλήσεις πατρινών για προπονήσεις με την Εθνική πόλο Κ18
19:08 Γερμανία: Κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα με ριφιφί-Δείτε το ποσό που «πέταξε» ΒΙΝΤΕΟ
19:00 H αιτία που ο Τραμπ πολεμά την Ευρώπη
18:53 Επισκεψιμότητα στα Καλάβρυτα, αλλά λείπουν οι σκιέρ
18:45 Κινήσεις η Παναχαϊκή με αίσθηση «what if…»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ