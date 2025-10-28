Ζωή Κωνσταντοπούλου και Αλεξάνδρα Σάντα τίμησαν μαζί την 28η Οκτωβρίου στο Σύνταγμα

Η κόρη του Λάκη Σάντα, που μαζί με τον Μανώλη Γλέζο κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη, συνόδευσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας στην κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου και Αλεξάνδρα Σάντα τίμησαν μαζί την 28η Οκτωβρίου στο Σύνταγμα
28 Οκτ. 2025 11:24
Pelop News

Μήνυμα ιστορικής μνήμης και συνέχειας έστειλαν το πρωί της 28ης Οκτωβρίου η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Αλεξάνδρα Σάντα, κόρη του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης Λάκη Σάντα. Μαζί έφτασαν στο Σύνταγμα και κατέθεσαν στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, τιμώντας τους ήρωες του ’40 και της Αντίστασης.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε το πρωί της εθνικής επετείου στο Σύνταγμα, συνοδευόμενη από την Αλεξάνδρα Σάντα, κόρη του Λάκη Σάντα – του ανθρώπου που μαζί με τον Μανώλη Γλέζο κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη τον Μάιο του 1941, σε μια πράξη που έμεινε χαραγμένη στην ιστορία της Αντίστασης.

Οι δύο γυναίκες κατέθεσαν στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αποτίοντας φόρο τιμής στους πεσόντες του ελληνοϊταλικού πολέμου και σε όλους όσοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία. Από νωρίς το πρωί, στο σημείο υπήρχε αυξημένη αστυνομική παρουσία και μέτρα ασφαλείας, ενώ στο πλευρό τους βρίσκονταν δυνάμεις της Ομάδας Ο.Δ.Ο.Σ., η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση και οριοθέτηση δημόσιων συναθροίσεων. Οι αστυνομικοί έφεραν διακριτές στολές με το λογότυπο της ομάδας και ήταν εξοπλισμένοι με ασυρμάτους, φακούς και φαρμακευτικό εξοπλισμό πρώτων βοηθειών.

Η Αλεξάνδρα Σάντα, που στις Ευρωεκλογές του 2024 ήταν υποψήφια ευρωβουλεύτρια με την Πλεύση Ελευθερίας, είναι η πρωτότοκη κόρη του Απόστολου (Λάκη) Σάντα, του θρυλικού αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης. Μετά τον θάνατο του πατέρα της το 2011, εκλέχθηκε στη Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (Ε.Σ.Δ.Ο.Γ.Ε.), συνεχίζοντας τη δράση του και το ηθικό του αποτύπωμα.

Η κοινή παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Αλεξάνδρας Σάντα στο Σύνταγμα αποτέλεσε μια συμβολική στιγμή μνήμης και συνέχειας, συνδέοντας το παρελθόν του αγώνα με τη σημερινή ανάγκη διατήρησης της ιστορικής συνείδησης και του σεβασμού στους ήρωες.
