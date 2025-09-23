Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά το τροχαίο: «Δεν υπάρχει τίποτα που θα με κάμψει» ΒΙΝΤΕΟ

«Δεν υπάρχει τίποτα που θα με κάμψει», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη στο τροχαίο ατύχημα που είχε.

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, η κ. Κωνσταντοπούλου επανέλαβε τη στήριξή της στον πολιτισμό, τη Δημοκρατία και το θέατρο, σημειώνοντας πως παραμένει σταθερή στις αξίες και στις δεσμεύσεις της.

Υπενθυμίζεται ότι το ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου, όταν το βουλευτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ξέφυγε της πορείας του στη λεωφόρο Λαυρίου και κατέληξε σε χωράφι.

Περιπολικό που περνούσε από το σημείο σταμάτησε για να προσφέρει βοήθεια, ωστόσο η ίδια διαβεβαίωσε ότι ήταν καλά και πως είχε ήδη ειδοποιήσει τους αστυνομικούς συνοδούς της και οδική βοήθεια. Από το περιστατικό υπέστη μόνο κάποιες μικρές εκδορές.





