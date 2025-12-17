Ζωή Κωνσταντοπούλου: Προανήγγειλε αγωγές κατά του Πρωθυπουργού – Αντιπαράθεση με τη ΝΔ στη Βουλή

Την πρόθεσή της να καταθέσει αγωγές κατά του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή αίτημα άρσης της ασυλίας της που αφορά αντιδικία και οικονομική διαμάχη με δημοσιογράφο. Όπως δήλωσε, θεωρεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ηθικό αυτουργό των, όπως τις χαρακτήρισε, «ψευδομηνύσεων και ψευδοαγωγών» που κατατίθενται σε βάρος της από τη Νέα Δημοκρατία.

Σε δηλώσεις της, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι για κάθε ψευδομήνυση ή ψευδοαγωγή που, κατά την άποψή της, προέρχεται από τη ΝΔ, θα καταθέτει τρεις αγωγές κατά του Πρωθυπουργού. «Ο ηθικός αυτουργός σε ψευδομηνύσεις μπορεί και πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του», τόνισε, κάνοντας λόγο για συκοφαντίες που στρέφονται εναντίον της.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ακόμη ότι η υπόθεση σε βάρος της συνιστά συκοφαντική επίθεση «που εκπορεύεται από τη Νέα Δημοκρατία», ενώ αναφέρθηκε και σε οικονομικά στοιχεία, ισχυριζόμενη ότι η μηνύτριά της έχει εισπράξει, μέσω «επιλήψιμης» –όπως είπε– ΥΚΕ, ποσό που προσεγγίζει τις 40.000 ευρώ μέσα σε πέντε μήνες και διεκδικεί επιπλέον 20.000 ευρώ.

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, είχε απευθύνει σειρά ερωτημάτων προς την κ. Κωνσταντοπούλου, τα οποία αφορούσαν ΜΚΟ που, σύμφωνα με καταγγελίες της ΝΔ, σχετίζεται με την ίδια και το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μηταράκης έθεσε ζητήματα διαφάνειας σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία και τους χρηματοδότες της ΜΚΟ, καθώς και αν τηρούνται οι κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων και οι σχετικές δηλώσεις στο «πόθεν έσχες».

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας, μετά την τοποθέτηση της κ. Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια, σχολίαζαν ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως, όπως ανέφεραν, δεν απάντησε στα ερωτήματα που τέθηκαν για τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, στην οποία –κατά τις ίδιες πηγές– είναι εταίρος τόσο η ίδια όσο και το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



