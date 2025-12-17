Ζωή Κωνσταντοπούλου: Προανήγγειλε αγωγές κατά του Πρωθυπουργού – Αντιπαράθεση με τη ΝΔ στη Βουλή

Αγωγές εναντίον του Πρωθυπουργού προανήγγειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία, με φόντο αιτήματα άρσης ασυλίας και καταγγελίες περί συκοφαντίας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου
17 Δεκ. 2025 13:51
Pelop News

Την πρόθεσή της να καταθέσει αγωγές κατά του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή αίτημα άρσης της ασυλίας της που αφορά αντιδικία και οικονομική διαμάχη με δημοσιογράφο. Όπως δήλωσε, θεωρεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ηθικό αυτουργό των, όπως τις χαρακτήρισε, «ψευδομηνύσεων και ψευδοαγωγών» που κατατίθενται σε βάρος της από τη Νέα Δημοκρατία.

Σε δηλώσεις της, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι για κάθε ψευδομήνυση ή ψευδοαγωγή που, κατά την άποψή της, προέρχεται από τη ΝΔ, θα καταθέτει τρεις αγωγές κατά του Πρωθυπουργού. «Ο ηθικός αυτουργός σε ψευδομηνύσεις μπορεί και πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του», τόνισε, κάνοντας λόγο για συκοφαντίες που στρέφονται εναντίον της.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ακόμη ότι η υπόθεση σε βάρος της συνιστά συκοφαντική επίθεση «που εκπορεύεται από τη Νέα Δημοκρατία», ενώ αναφέρθηκε και σε οικονομικά στοιχεία, ισχυριζόμενη ότι η μηνύτριά της έχει εισπράξει, μέσω «επιλήψιμης» –όπως είπε– ΥΚΕ, ποσό που προσεγγίζει τις 40.000 ευρώ μέσα σε πέντε μήνες και διεκδικεί επιπλέον 20.000 ευρώ.

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, είχε απευθύνει σειρά ερωτημάτων προς την κ. Κωνσταντοπούλου, τα οποία αφορούσαν ΜΚΟ που, σύμφωνα με καταγγελίες της ΝΔ, σχετίζεται με την ίδια και το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μηταράκης έθεσε ζητήματα διαφάνειας σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία και τους χρηματοδότες της ΜΚΟ, καθώς και αν τηρούνται οι κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων και οι σχετικές δηλώσεις στο «πόθεν έσχες».

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας, μετά την τοποθέτηση της κ. Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια, σχολίαζαν ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως, όπως ανέφεραν, δεν απάντησε στα ερωτήματα που τέθηκαν για τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, στην οποία –κατά τις ίδιες πηγές– είναι εταίρος τόσο η ίδια όσο και το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:36 Δείτε πότε θα κάνει πρεμιέρα η ταινία «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή;» ΒΙΝΤΕΟ
16:30 Ο ΝΟΠ διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο πάρτι και καλεί τους φίλους του
16:23 Θεσσαλονίκη: Η «νύμφη» του Θερμαϊκού
16:16 Πώς θα γίνει η πληρωμή αγροτεμαχίων έως 20 στρέμματα παρά τα ζητήματα ΚΑΕΚ – Διευκρινιστική εγκύκλιος
16:08 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στο προσκήνιο Πάτρα και Δυτική Ελλάδα – Στα μπλόκα παραμένουν οι παραγωγοί, με νέες αποφάσεις εντός 24ώρου
16:00 Ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και η επαφή του με τη Δυτική Αχαΐα: Κλαίνε ακόμα 18 συγχωριανοί του
15:53 Ιταλία: Δείτε ποια διάσημα αξιοθέατα θα είναι πλέον με πληρωμή
15:45 Μελόνι: «Η Ιταλία δεν θα συμμετάσχει καμία ειρηνευτική δύναμη για την Ουκρανία»
15:38 Κρήτη: Συνελήφθη ο 54χρονος ερευνητής που ζήτησε €5.000 από την οικογένεια του αγνοούμενου για να τον βρει μέσω «κβαντικής τεχνολογίας»
15:38 Επίδομα θέρμανσης: Δείτε πότε θα καταβληθεί η 1η δόση
15:33 Warner Bros Discovery: Απέρριψε την προσφορά εξαγοράς της Paramount Skydance ύψους 108,4 δισ. δολαρίων
15:25 Σταθερές και με θετικό πρόσημo οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ
15:19 Αττική Οδός: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στο ύψος της Κάντζας, ρεύμα προς αεροδρόμιο
15:18 Νέα άφιξη ξενοδοχείου στην Πάτρα;
15:11 Αλεξανδρούπολη: Τετράχρονο παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Συνελήφθησαν οι γονείς
15:09 Νωρίτερα η μάχη του ΝΟΠ με τη Βουλιαγμένη
15:01 Αλεξανδρούπολη: Χωρίς τις αισθήσεις του 4χρονος – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εμφανώς υποσιτισμένος
14:53 Πώς δρούσε ο «Έλληνας Εσκομπάρ»: Πέταγαν τα ναρκωτικά στη θάλασσα και τα μάζευαν με δύτες
14:46 10 ευρωπαϊκοί προορισμοί όπου τα Χριστούγεννα ζωντανεύουν σαν παραμύθι
14:46 Άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου με 225 ψήφους – Στο επίκεντρο η μήνυση δημοσιογράφου και τα ερωτήματα για ΜΚΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ