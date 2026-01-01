Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Το 2026 θα είμαι στο πλευρό κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται»

Το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Το 2026 θα είμαι στο πλευρό κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται»
01 Ιαν. 2026 13:12
Pelop News

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έστειλε μήνυμα με ευχές για τη νέα χρονιά στέλνει  όπου μεταξύ άλλων τονίζει ότι θα σταθεί στο πλευρό όσων αγωνίζονται.

Αναλυτικά η κα Κωνσταντοπούλου δήλωσε για το 2026: «Για τη νέα χρονιά, οι ευχές μου ξεκινούν από τα παιδιά! Εύχομαι επιτέλους το 2026 να μπορέσουμε να φτιάξουμε έναν κόσμο όπου κάθε παιδί θα μπορεί να έχει Υγεία, Παιδεία, Ευημερία, Αγάπη, Ειρήνη. Έναν κόσμο όπου κάθε παιδί θα μπορεί να ονειρεύεται.

Εύχομαι το 2026 να δώσει δύναμη και ελπίδα στους νέους και τις νέες μας. Στη νέα γενιά σε όλο τον κόσμο, που πάντα είναι στην πρωτοπορία.

Το 2026 εύχομαι, ελπίζω, οι αγρότες μας να δικαιωθούν στους αγώνες τους. Και θα είμαι δίπλα τους!

Εύχομαι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που βρίσκονται στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα να μπορέσουν επιτέλους να το κάνουν. Και θα τους στηρίξω!

Εύχομαι το 2026 κάθε άνθρωπος που έχει αδικηθεί να μπορέσει να βρει το δίκιο του. Και θα είμαι στο πλευρό του!

Εύχομαι το 2026 να μας φέρει αυτά που αξίζουμε και πάνω απ’ όλα Δικαιοσύνη στην πατρίδα μας. Δικαιοσύνη! Αυτό που τόσο λείπει! Αυτό που τόσο λαχταρούμε! Αυτό που τόσο έχει ανάγκη ο κόσμος, η κοινωνία, κάθε άνθρωπος!

Το 2026 δεν έχει μόνο ευχές, έχει και υποσχέσεις και δεσμεύσεις. Γιατί ό,τι λέμε το κάνουμε! Το 2026 θα είμαι στο πλευρό κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται, κάθε ανθρώπου που δίνει τη μάχη. Ο αγώνας, η μάχη, είναι ύπαρξη και είναι η προϋπόθεση της επιτυχίας. Της νίκης!

Το 2026 ας είναι μια νικητήρια χρονιά για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα μας, για τις γενιές, για όλον τον κόσμο! Το 2026 ας είναι η χρονιά μας!».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:28 Παπαθανάσης: Η Ελλάδα το 2025 κατέγραψε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο όρο της ευρωζώνης
16:15 Στα «λευκά» η Εύβοια: Χειμωνιάτικο τοπίο με τσουχτερό κρύο, πού χιόνισε
16:04 Γερμανία: Δύο 18χρονοι νεκροί από αυτοσχέδια πυροτεχνήματα
15:53 Στεγαστική κρίση: Χαμηλή απορρόφηση σε «Σπίτι μου ΙΙ» και «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»
15:44 Συγκρούσεις στο Ιράν: Ένας νεκρός από διαδηλώσεις για την ακρίβεια
15:27 Πρωτοχρονιά 2026: Μόλις 62 θετικά αλκοτέστ σε 6.129 ελέγχους στην Αττική
15:15 Ποια περιοχή είναι η κορυφαία ελληνική επιλογή του Forbes για το 2026
15:05 Χρυσός: Οι προβλέχεις για την πορεία της τιμής του το 2026
14:53 ΥΠΕΞ: Συγχαρητήρια στην Κύπρο για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ
14:45 Εφιαλτική Πρωτοχρονια στην Ελβετία: Περίπου 40 νεκροί και 100 τραυματίες από την έκρηξη στο Κραν Μοντανά ΝΕΟΤΕΡΑ
14:31 Πρωτοχρονιά 2026: Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»
14:20 Πρόταση γάμου από Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στη Μαρία Σάκκαρη, πότε θα γίνει το μυστήριο
14:11 Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Φαρμάκη: «Σήμερα αρχίζει ένας νέος κύκλος προσπάθειας» ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
13:54 Λοβέρδος: Συλλυπητήρια για την φονική έκρηξη στο Κραν Μοντανά
13:43 Σε ισχύ το νέο, αυστηρότερο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους
13:36 Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας υποδέχτηκε το 2026 με αισιοδοξία και ενότητα ΦΩΤΟ
13:25 Χερσώνα: Τουλάχιστον 24 νεκροί από ουκρανικό πλήγμα με drone
13:14 Πάτρα: Η τελετή ευχών την Πρωτοχρονιά του 2026 στο Δημαρχείο ΦΩΤΟ
13:12 Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Το 2026 θα είμαι στο πλευρό κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται»
13:06 Πρωτοχρονιάτικη δοξολογία στη Μητρόπολη: Παρούσα η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία για το 2026 ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ