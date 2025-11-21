Ζωή Κωνσταντοπούλου vs Δημήτρη Ουγγαρέζου: Έντονη αντίδραση on air για το σχόλιο περί Καραναστάση ΒΙΝΤΕΟ

Ένα σχόλιο του Δημήτρη Ουγγαρέζου για την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση ήταν αρκετό για να προκαλέσει δημόσια αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αντέδρασε άμεσα και έντονα στον αέρα του Mega. Η συζήτηση ξέφυγε για λίγο από τον τόνο της εκπομπής, με την ίδια να επιμένει ότι δεν υπάρχουν υπόγειες αιτίες πίσω από την αποχώρηση του Καραναστάση.

Η έντονη στιγμή καταγράφηκε στη ζωντανή συνέντευξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή «Buongiorno», όταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχολίασε πως «δεν παραιτήθηκε και ο Αβραάμ Λίνκολν» αναφερόμενος στην αποχώρηση του Διαμαντή Καραναστάση. Η αναφορά αυτή ενόχλησε ιδιαίτερα την πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας», η οποία αντέδρασε λέγοντας: «Γιατί να λες ψέματα; Γιατί να λες “σιγά τον εθνάρχη που χάσαμε”;».

Η Φαίη Σκορδά προσπάθησε να αποκλιμακώσει την κατάσταση, ωστόσο η κόντρα είχε ήδη ανάψει. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε ότι η παραίτηση του Καραναστάση δεν κρύβει ούτε πολιτικές διαφωνίες ούτε παρασκηνιακές εντάσεις, τονίζοντας μάλιστα για μία ακόμη φορά τη στήριξη και την προσφορά του στο κόμμα.

Λίγες ώρες προηγουμένως, ο Διαμαντής Καραναστάσης είχε αναρτήσει νέο μήνυμα, στο οποίο μιλούσε για μια κοινωνία «βουτηγμένη στο ψέμα και στην τοξικότητα» και αναφερόταν σε όσους –όπως είπε– «δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τη γενναιότητα».





