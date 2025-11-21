Ζωή Κωνσταντοπούλου vs Δημήτρη Ουγγαρέζου: Έντονη αντίδραση on air για το σχόλιο περί Καραναστάση ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση προκάλεσε στον αέρα του «Buongiorno» το σχόλιο του Δημήτρη Ουγγαρέζου για την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να αντιδρά έντονα, ζητώντας να σταματήσει –όπως είπε– τα «ψέματα» και τις ειρωνείες. Η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» επανέλαβε πως δεν υπάρχει τίποτα κρυφό πίσω από την αποχώρηση του στενού της συνεργάτη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου vs Δημήτρη Ουγγαρέζου: Έντονη αντίδραση on air για το σχόλιο περί Καραναστάση ΒΙΝΤΕΟ
21 Νοέ. 2025 12:53
Pelop News

Ένα σχόλιο του Δημήτρη Ουγγαρέζου για την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση ήταν αρκετό για να προκαλέσει δημόσια αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αντέδρασε άμεσα και έντονα στον αέρα του Mega. Η συζήτηση ξέφυγε για λίγο από τον τόνο της εκπομπής, με την ίδια να επιμένει ότι δεν υπάρχουν υπόγειες αιτίες πίσω από την αποχώρηση του Καραναστάση.

Η έντονη στιγμή καταγράφηκε στη ζωντανή συνέντευξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή «Buongiorno», όταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχολίασε πως «δεν παραιτήθηκε και ο Αβραάμ Λίνκολν» αναφερόμενος στην αποχώρηση του Διαμαντή Καραναστάση. Η αναφορά αυτή ενόχλησε ιδιαίτερα την πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας», η οποία αντέδρασε λέγοντας: «Γιατί να λες ψέματα; Γιατί να λες “σιγά τον εθνάρχη που χάσαμε”;».

Η Φαίη Σκορδά προσπάθησε να αποκλιμακώσει την κατάσταση, ωστόσο η κόντρα είχε ήδη ανάψει. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε ότι η παραίτηση του Καραναστάση δεν κρύβει ούτε πολιτικές διαφωνίες ούτε παρασκηνιακές εντάσεις, τονίζοντας μάλιστα για μία ακόμη φορά τη στήριξη και την προσφορά του στο κόμμα.

Λίγες ώρες προηγουμένως, ο Διαμαντής Καραναστάσης είχε αναρτήσει νέο μήνυμα, στο οποίο μιλούσε για μια κοινωνία «βουτηγμένη στο ψέμα και στην τοξικότητα» και αναφερόταν σε όσους –όπως είπε– «δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τη γενναιότητα».


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:50 Οι γονείς «σπάνε» τη σιωπή: Νέα καταγγελία για τη δασκάλα που μήνυσε 6χρονο στο Λουτράκι – «Έκανε θρησκευτικά αντί για εικαστικά»
13:46 Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτη, νεκρός 76χρονος ΦΩΤΟ
13:35 Αγρίνιο: Η μάνα που στέκεται δίπλα στον 18χρονο Μάριο στην Εντατική του Τορίνο και του εύχεται «χρόνια πολλά»
13:27 Ανδρουλάκης: «Έλλειμμα ασφάλειας στην Ευρώπη – Δεν γίνεται η Ελλάδα να αλλάζει στρατηγική σαν διακόπτη»
13:27 Ξανά στην Εθνική η τριάδα της ΝΕΠ (Τσίγκα, Κοντάκου, Λαμπάτου)
13:21 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Νοεμβρίου
13:12 Οι προειδοποιήσεις της Europol: Πώς εγκληματικά δίκτυα στρατολογούν ανήλικους μέσα από video games
13:07 Ντουμπάι: Μαχητικό Tejas συνετρίβη σε επίδειξη στο Air Show – Φωτιά, πανικός και διακοπή προγράμματος ΒΙΝΤΕΟ
13:03 Βορίζια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 23χρονος για τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι Φραγκιαδάκη
13:01 Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα σπάει κάθε ρεκόρ πριν κυκλοφορήσει – Ξεπέρασε ακόμη και τον Χάρι Πότερ σε προπαραγγελίες
13:00 Κ. Αχαΐα: Σκελετός και αμφορέας στο νέο Δημαρχείο – Θα εξεταστούν από κλιμάκιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων
12:53 Ζωή Κωνσταντοπούλου vs Δημήτρη Ουγγαρέζου: Έντονη αντίδραση on air για το σχόλιο περί Καραναστάση ΒΙΝΤΕΟ
12:45 Μαρινάκης: «Η Ελλάδα ψηλώνει γεωπολιτικά» – Αιχμές προς Ρωσία, Κίνα και Ανδρουλάκη
12:39 Κέρκυρα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας μετά τη σφοδρή κακοκαιρία
12:35 Παπασταύρου κατά Φάμελλου: «Αδαής ή συκοφάντης;» – Σκληρή σύγκρουση για τους υδρογονάνθρακες
12:30 «Βραχιολάκια» σε φυγόποινες σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα
12:30 Αίγιο: Θεία λειτουργία στον Ι.Ν. Εισοδίων – Συγκίνηση και κατάνυξη
12:20 Κύματα από τα βάθη: Τι αποκάλυψαν οι επιστήμονες για το φαινόμενο που συγκλόνισε τη Σαντορίνη το 2025
12:18 Άδωνις κατά Τσίπρα: «Βατερλό» το βιβλίο – Σκληρή επίθεση για Λαφαζάνη, επιλογές και «χαρακτήρα»
12:15 Πιάστηκε με ποσότητα κοκαΐνης στη Βάρδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ