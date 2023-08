Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Μόντι: Στόχος μέσα στην επόμενη τετραετία να διπλασιαστεί το διμερές εμπόριο

Σε κοινές δηλώσεις προχωρούν αυτή την ώρα οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Ναρέντρα Μόντι, ύστερα από την ιστορική συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ξεκινώντας τις δηλώσεις του και αναφερόμενος στη συνάντηση με τον κ. Μόντι, ο Κ. Μητσοτάκης μίλησε για μια «σημαντική στιγμή στην πορεία σχέσεων των χωρών μας».

«Αναβαθμίζουμε τη συνεργασία μας σε στρατηγική σχέση», είπε επίσης ο κ. Μητσοτάκης, «και είμαστε πολύ εγγύτερα από την απόσταση που μας χωρίζει».

«Υπάρχει η βάση για ευρύτατο πεδίο διμερούς συμπόρευσης σε οικονομία, πολιτισμό, τουρισμό, μέχρι την από κοινού άμυνα στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής», πρόσθεσε.

«Πρώτος στόχος είναι να διπλασιάσουμε -εάν είναι δυνατόν μέσα στην επόμενη τετραετία- το διμερές εμπόριο με την Ινδία», είπε επίσης ο πρωθυπουργός. «Θα δώσουμε έμφαση την οικονομική συνεργασία, με επενδύσεις εκατέρωθεν».

«Εντατικοποιώντας τις διακρατικές οικονομικές επαφές, συζητήσαμε να υπάρχει απευθείας αεροπορική σύνδεση, τις μεγάλες ευκαιρίες σε πεδίο όπως ο τουρισμός, η τεχνολογία, την ανάγκη οι λαοί μας να συναντιούνται πιο εύκολα, υπάρχει δυναμική ινδική κοινότητα στην Ελλάδα που ζει φιλήσυχα», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι «αποδέχομαι με χαρά την πρόσκλησή σας να επισκεφθώ την Ινδία και ευχαριστώ για τις παραγωγικές συζητήσεις που είχαμε».

Επιπλέον ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως «το κράτος μας αποτελεί την πύλη για την Ινδία στην Ευρώπη, αυτό θα ανοίξει και ευκαιρίες για προσέγγιση. Η Ινδία έχει κάνει τεράστια βήματα προόδου, συγχαρητήρια για την κατάκτηση του νοτίου πόλου της Σελήνης από το διαστημικό σας σκάφος. Και η Ελλάδα σύντομα θα ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, αποτελεί γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα σε τρεις ηπείρους».

Κλείνοντας ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε ότι «η πέμπτη μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη Δημοκρατία επισκέπτεται την πρώτη Δημοκρατία της Γης».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι πολύ μεγάλη τιμή να σας υποδέχομαι σήμερα εδώ στην Αθήνα, τέσσερις δεκαετίες μετά την τελευταία επίσκεψη Ινδού ηγέτη στη χώρα μας. Ήταν η Indira Gandhi, τον Σεπτέμβριο του 1983.

Η σημερινή μας συνάντηση, λοιπόν, αποτελεί πράγματι μια καινούργια αφετηρία στις σχέσεις Ελλάδος και Ινδίας. Σηματοδοτώντας, πιστεύω, μια πολύ σημαντική στιγμή στην κοινή διαδρομή και στους δεσμούς που ενώνουν τις χώρες μας εδώ και πολλούς αιώνες, από τους αρχαίους εμπορικούς δρόμους και την πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, άλλωστε, μέχρι τις φιλοσοφικές αναζητήσεις που διαμόρφωσαν τους πολιτισμούς μας.

Την Ιστορία μας συνοδεύουν, όπως συζητήσαμε, οι ίδιες αξίες: η δημοκρατία, η ειρήνη και το δίκαιο. Και στηριγμένοι ακριβώς σε αυτά τα πανίσχυρα θεμέλια της μακρόχρονης σχέσης μας, έχουμε τη μεγάλη μας χαρά να αναβαθμίσουμε τώρα τη συνεργασία μας σε Στρατηγική Σχέση, υπογραμμίζοντας έτσι ότι η Ελλάδα και η Ινδία βρίσκονται στην πραγματικότητα πολύ εγγύτερα από την γεωγραφική απόσταση που τις χωρίζει.

Αλλά και ότι είναι έτοιμες να πορευτούν δίπλα-δίπλα στο δρόμο των σύγχρονων προκλήσεων. Ειδικά σε μια περίοδο διεθνούς αναταραχής και πολέμου στην Ουκρανία, γεγονότων που καθιστούν δηλαδή ακόμα πιο επιτακτική την τήρηση του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις μας έχουν βελτιωθεί αισθητά, οι επαφές μας σε υψηλό επίπεδο έχουν πυκνώσει. Είναι τόσα όμως περισσότερα αυτά που μπορούμε να κάνουμε μαζί.

Και υπάρχει, συνεπώς, η βάση για ένα ευρύτατο πλαίσιο διμερούς συμπόρευσης -είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε αναλυτικά- από την οικονομία και την άμυνα ως τον πολιτισμό και τον τουρισμό, από τη συνεργασία στον αγροτικό τομέα μετά την υπογραφή χθες και του σχετικού μνημονίου, μέχρι την από κοινού άμυνα στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια, για τη στήριξή σας στην δοκιμαζόμενη Ελλάδα, καθώς η επίσκεψή σας συμπίπτει με μια μεγάλη δοκιμασία, όχι μόνο του τόπου μας αλλά και της Μεσογείου ολόκληρης, από πρωτοφανείς πυρκαγιές.

Ευχαριστώ και πάλι και για την αλληλεγγύη σας αλλά και για την ένταξη αυτού του θέματος στην ατζέντα των συζητήσεών μας. Η μεταφορά εμπειρίας, κυρίως σε ό,τι αφορά την χρήση τεχνολογίας στην πρόληψη των φυσικών απειλών, γίνεται καθοριστική προτεραιότητα.

Είναι μεγάλο, ωστόσο, το φάσμα των κοινών διμερών συμφερόντων μας και γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε οι σημερινές δυνατότητες να μετατραπούν αύριο σε χειροπιαστές πραγματικότητες, με πρώτο στόχο να διπλασιάσουμε, γιατί όχι, μέσα στην επόμενη τετραετία το διμερές μας εμπόριο, το οποίο έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Στο ίδιο διάστημα να προχωρήσουμε σε πολλές παράλληλες πρωτοβουλίες που θα φέρουν ακόμα πιο κοντά τους δύο λαούς, δίνοντας έμφαση στην οικονομική συνεργασία, στις επενδύσεις που μπορούμε να κάνουμε στην Ινδία ή που οι ινδικές εταιρείες μπορούν να κάνουν στην πατρίδα μας.

Εξάλλου, οι κυβερνήσεις μας υιοθέτησαν μία πολύ σημαντική Κοινή Δήλωση, που μετατρέπει τη σχέση μας σε στρατηγική, επισημαίνοντας με αυτό τον τρόπο την ανάγκη να πορευτούμε ως συνοδοιπόροι απέναντι στα στοιχήματα του αύριο από τη μία πλευρά, δρώντας από κοινού σε μέτωπα που έχουν να κάνουν με την διπλωματία και την ασφάλεια.

Συμφωνήσαμε ότι συμπλέουμε απόλυτα στο στόχο της διατήρησης της θαλάσσιας ασφάλειας, στην προσήλωσή μας στο Διεθνές Δίκαιο και στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας -πεδίο κρίσιμο αν λάβουμε υπόψη κοινά δεδομένα που απασχολούν τόσο την Ανατολική Μεσόγειο όσο και τον Ινδοειρηνικό Ωκεανό.

Απ’ την άλλη, εντατικοποιώντας τις διακρατικές οικονομικές επαφές, όπως αυτές μεταξύ ελληνικών και ινδικών επιχειρήσεων και φορέων, συζητήσαμε για τη μεγάλη σημασία να υπάρχει, παραδείγματος χάριν, μία απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ της Ινδίας και της Ελλάδος, τις μεγάλες ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε πεδία όπως ο τουρισμός, η οικονομική συνεργασία, σε τομείς όπως η αγροδιατροφή, τα φάρμακα, ο τομέας της τεχνολογίας.

Και, βέβαια, την ανάγκη οι πολιτισμοί μας και κυρίως οι νέοι μας άνθρωποι να μπορούν να συναντώνται πιο γρήγορα, πιο συχνά, πιο εύκολα, να ενθαρρύνουμε τις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών. Υπάρχει, εξάλλου, μία πολύ δυναμική ινδική κοινότητα, η οποία ζει φιλήσυχα και εργάζεται στην πατρίδα μας.

Είδα ότι πολλοί από αυτούς σας υποδέχθηκαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό σήμερα το πρωί όταν φτάσατε στο ξενοδοχείο, γιατί δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το κράτος σας διαθέτει πια το μέγεθος ενός πραγματικού ασιατικού γίγαντα. Το δικό μας, όμως, αποτελεί τη δυναμική πύλη, ανατολική πύλη της Ευρώπης, μια τεράστια ευκαιρία για την Ινδία, ως η χώρα της ηπειρωτικής Ευρώπης που είναι πιο κοντά στην μεγάλη αυτή οικονομική υπερδύναμη.

Και, βέβαια, αυτό θα ανοίξει ταυτόχρονα και τις ευκαιρίες για μία διηπειρωτική προσέγγιση, κάτι το οποίο σαφώς θα σφράγιζε και μία φιλόδοξη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ινδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ινδία έχει κάνει τεράστια βήματα προόδου. Και πάλι συγχαρητήρια για το τεχνολογικό σας επίτευγμα, την κατάκτηση του νότιου πόλου της Σελήνης από το διαστημικό σας σκάφος. Κύριε Πρωθυπουργέ, πράγματι φαίνεται ότι στοχεύετε πολύ ψηλά.

Το γνωρίζετε ότι και η δική μας χώρα έχει αφήσει πίσω της μία κρίση, αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης, σύντομα θα ανακτήσει και την επενδυτική βαθμίδα, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Ευρώπη, στη Μεσόγειο. Διαμορφώνεται σε έναν παγκόσμιο επενδυτικό προορισμό και αποτελεί μια νέα οικονομική, ενεργειακή αλλά και εμπορική γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα σε τρεις ηπείρους.

Δεν είναι τυχαίο, και επιτρέψτε μου να καταλήξω με αυτό, ότι και οι δύο κυβερνήσεις μας προχωρούν σε τολμηρές οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Όπως και εσείς έτσι και εγώ υπηρετούμε πια τη δεύτερη θητεία μας, εσείς είστε στο τέλος της, εγώ είμαι στην αρχή της, αλλά με ισχυρές κυβερνήσεις, με αποφασιστικότητα να υλοποιήσουμε οικονομικές μεταρρυθμίσεις προς όφελος των πολιτών μας. Σήμερα, η πολυπληθέστερη, η μεγαλύτερη δημοκρατία του πλανήτη φιλοξενείται στην πρώτη δημοκρατία της γης. Οι οιωνοί, λοιπόν, είναι πολύ ευνοϊκοί.

Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Narendra, αποδέχομαι με χαρά την πρόσκλησή σας να επισκεφτώ την Ινδία, για να δώσουμε νέα ώθηση σε αυτή τη στρατηγική συνεργασία. Άλλωστε, μια ινδική παροιμία λέει «όταν δύο φίλοι στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον, τότε παύουν να είναι δύο. Γιατί σχηματίζουν τον αριθμό 11». Είναι στο χέρι μας, λοιπόν, να την ακολουθήσουμε και να την δικαιώσουμε.

Ευχαριστώ για τις παραγωγικές συζητήσεις. Και για ακόμη μια φορά, εκ μέρους του ελληνικού λαού, σας καλωσορίζω στην Αθήνα.

Μόντι: Στόχος ο διπλασιασμός του διμερούς εμπορίου

Ο Ναρέντρα Μόντι εκ μέρους του λαού της Ινδίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τις απώλειες ανθρωπίνων ζώων στις πυρκαγιές στην Ελλάδα. «Ελλάδα και Ινδία είναι φυσιολογικό να έχουν φιλική σχέση. Έχουν πανάρχαιες σχέσεις εμπορικές και πολιτιστικές. Η βάση των σχέσεών μας είναι δυνατή και πανάρχαια» ανέφερε.

Ο Ινδός πρωθυπουργός τόνισε ότι έχουν συνέργεια σε μία σειρά από θέματα. «Ως φίλοι αντιλαμβανόμαστε και σεβόμαστε ο ένας τα αισθήματα του άλλου. Σήμερα αποφασίσαμε να αναβαθμίσουμε την σχέση μας σε στρατηγική. Να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας στην άμυνα, στην ασφάλεια, στις υποδομές, στην παιδεία. Στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε και τις στρατιωτικές σχέσεις και τις αμυντικές μας βιομηχανίες», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Μόντι τόνισε πως υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για το διπλασιασμό του διμερούς εμπορίου μέχρι το 2030. «Μπορούμε να ανυψώσουμε την οικονομική και βιομηχανική μας συνεργασία», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας σημείωσε πως σύντομα θα υπογραφεί συμφωνία κινητικότητας και μετανάστευσης. «Θα προωθήσουμε τον πολιτισμό και τις μορφωτικές σχέσεις ανάμεσα στα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα», συνέχισε ενώ είπε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τις εμπορικές συμφωνίες της Ινδίες.

«Είμαι ευγνώμων προς τον πρωθυπουργό για τις ευχές του και γιατί ενθαρρύνει την προεδρία της Ινδίας στο G20», επισήμανε ο κ. Μόντι.

«Και οι δύο χώρες έχουν κάνει σημαντικές συνεισφορές στο χώρο της Δημοκρατίας. Για μία ακόμη φορά θέλω να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό και το λαό της Ελλάδας για τη θερμή φιλοξενία σε αυτή την όμορφη και ιστορική πόλη, στην Αθήνα», ανέφερε ο Ινδός Πρωθυπουργός.

Επίσης, ο Ινδός πρωθυπουργός ευχαρίστησε προσωπικά τον κ. Μητσοτάκη και τον ελληνικό λαό για τη θερμή υποδοχή του στην Αθήνα, αλλά και για την κίνηση να του απoνεμηθεί o Μεγαλόσταυρος του Τάγματος της Τιμής.

Ο Ινδός πρωθυπουργός έφτασε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στην Αθήνα, όπου οι συμπατριώτες του της ινδικής κοινότητας τού επεφύλαξαν θερμή υποδοχή.

Τον κ. Μόντι υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στις 10:10 ο Ινδός πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αμέσως μετά συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και στη συνέχεια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αμέσως μετά, υπήρξε διευρυμένη συνάντηση με αντιπροσωπείες Ελλάδας και Ινδίας.

Νωρίτερα, ο κ. Μόντι είχε καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Προσγειώθηκα στην Αθήνα. Προσβλέπω σε μια παραγωγική επίσκεψη στην Ελλάδα με στόχο την εμβάθυνση της φιλίας μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας. Θα έχω συνομιλίες με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και θα έρθω σε επαφή με την ινδική κοινότητα», ήταν το μήνυμα του Ναρέντρα Μόντι στο Twitter κατά την άφιξή του στην Αθήνα.

Η ανάρτηση του Ναρέντρα Μόντι

Προσγειώθηκα στη Αθήνα. Προσβλέπω σε μία παραγωγική επίσκεψη στην Ελλάδα με στόχο την εκβάθυνση της φιλίας μεταξύ Ινδίας – Ελλάδας. Θα έχω συνομιλίες με τον @PrimeministerGR Kyriakos Mitsotakis και θα έρθω σε επαφή με την Ινδική κοινότητα. pic.twitter.com/QJ1GcHJeWM — Narendra Modi (@narendramodi) August 25, 2023

Ανάμεσα στα ιστορικά τοπία της Ελλάδας, η ζεστασιά και η φιλοξενία της ινδικής κοινότητας λάμπει έντονα. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για το θερμό καλωσόρισμα. pic.twitter.com/3srypm4ff9 — Narendra Modi (@narendramodi) August 25, 2023

#Watch | Indian community presents Greek headdress to PM Modi in Athens, accords him a warm welcome #PMModiInGreece pic.twitter.com/5tHe6ypjYL — The Times Of India (@timesofindia) August 25, 2023

#WATCH | Indian diaspora gathered outside Hotel Grande Bretagne in Athens warmly greets PM Modi on his arrival in Greece. #PMModiInGreece pic.twitter.com/oCTf91PVJv — The Times Of India (@timesofindia) August 25, 2023

#Watch | #PMModi receives a warm welcome by the Indian diaspora as he arrives in #Athens for a one-day visit. #PMModiInGreece pic.twitter.com/cSXoRmEm7q — The Times Of India (@timesofindia) August 25, 2023

Η επίσκεψη καλύπτεται εκτενώς από τον ινδικό Τύπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εφημερίδα «Times of Ιndia» ανακοίνωσε άμεσα πως ο κ. Μόντι αφίχθη στην Αθήνα, ενώ ανήρτησε σε άλλο tweet βίντεο με την ενθουσιώδη υποδοχή που του επιφύλαξε η ινδική διασπορά στη χώρα μας.

Η σημερινή επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι στην Ελλάδα καθώς και οι επαφές του στην Αθήνα με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, και τον Έλληνα ομόλογό του, Κυριάκο Μητσοτάκη, αντικατοπτρίζουν τη στόχευση του Μεγάρου Μαξίμου:

Αφενός να θέσει σε τροχιά αναβάθμισης και στρατηγικής συνεργασίας τις σχέσεις της Ελλάδας με την Ινδία -ήτοι την 5η μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, καθώς και πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο με πληθυσμό 1,4 δισ.- και αφετέρου να αναδείξει τη χώρα μας σε πύλη της Ινδίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναφέρουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές.

Η πρώτη επίσκεψη Ινδού πρωθυπουργού εδώ και 40 χρόνια

Η επίσκεψη είναι ιστορική, καθώς πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Ινδού πρωθυπουργού στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια, από το 1983, όταν επισκέφθηκε τη χώρα μας η Ίντιρα Γκάντι. Τα ίδια πρόσωπα επισημαίνουν πως η έλευση Μόντι αποτελεί ορόσημο που σηματοδοτεί τη βούληση και των δύο πλευρών να επανεκκινήσουν, να διευρύνουν τις ελληνο-ινδικές σχέσεις, αλλά και να εδραιώσουν την οικονομική συνεργασία στο ανώτατο επίπεδο.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν πως η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί σε γεωπολιτική αλλά και οικονομική πύλη της Ινδίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς, όπως σημειώνουν, ήδη μετά το Brexit, το Νέο Δελχί αναζητεί εναλλακτικές οδούς προς την Ευρώπη, με τη θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων να αποτελεί ιδανική γέφυρα προς την Ευρώπη, αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ούτως ή άλλως, Ελλάδα και Ινδία -σημειώνουν κυβερνητικές πηγές- συνδέονται με ιστορικούς δεσμούς: είναι δύο ναυτικές δυνάμεις, η συνεργασία των οποίων έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στους τομείς της άμυνας και του πολιτισμού, ενώ φαίνεται πως υπάρχει ακόμα ευρύτατο πεδίο συνεργειών.

Ποιος είναι ο στόχος της Αθήνας

Όπως μεταδίδεται από το Μέγαρο Μαξίμου, στόχος της Αθήνας είναι η επανεκκίνηση των επαφών στο ανώτατο επίπεδο, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην εντατικοποίηση της οικονομικής συνεργασίας και των επαφών ελληνικών και ινδικών επιχειρήσεων. Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να μεταφραστεί, όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, σε μεγαλύτερη παρουσία ινδικών ομίλων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στους τομείς των υποδομών (λιμάνια, αεροδρόμια), της υψηλής τεχνολογίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του τουρισμού, αλλά και να ενισχύσει την παρουσία ελληνικών εταιρειών στην Ινδία, ιδιαίτερα στους τομείς των τροφίμων, των φαρμάκων, της ναυτιλίας.

Ενδεικτικό των μεγάλων περιθωρίων της ελληνο-ινδικής συνεργασίας αποτελεί το ότι οι ελληνικές εξαγωγές με δυσκολία αντιστοιχούν σε 1 ευρώ ανά Ινδό, την ώρα που η Ινδία έχει ετήσιο εξερχόμενο τουρισμό 40 εκατομμυρίων ατόμων υψηλού εισοδήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, τις ευκαιρίες τόσο για τις ελληνικές όσο και για τις ινδικές επιχειρήσεις σε επενδύσεις και συνεργασίες αναμένεται να διερευνήσουν φορείς και εκπρόσωποι επιχειρήσεων από τις δύο χώρες σε γεύμα που οργανώνεται. Για το ελληνο-ινδικό γεύμα που θα χαιρετίσουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ναρέντρα Μόντι, σηματοδοτώντας και τη βούληση για ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, άλλωστε, έχουν ταξιδέψει από την Ινδία εκπρόσωποι σημαντικών ομίλων. Σκοπός είναι, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη- να εντοπιστούν επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά και να οικοδομηθούν σχέσεις και συνεργασίες.

Στο γεύμα σύμφωνα με το iefimerida.gr, πρόκειται να μετάσχουν εκπρόσωποι φορέων και επιχειρήσεων, που είτε έχουν επενδύσει είτε ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Από ελληνικής πλευράς θα βρεθούν στο γεύμα εταιρείες που δραστηροποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Ινδία. Μεταξύ άλλων, από την ινδική πλευρά θα παρευρεθεί ο πρόεδρος της GMR (αεροδρόμιο στο Καστέλλι), του δεύτερου μεγαλύτερου φορέα ανάπτυξης αεροδρομίων στον κόσμο, αλλά και ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ινδών Βιομηχάνων (CII), ενώ από την ελληνική πλευρά, θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΕΒ και η πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών.

Σχετικές ειδήσεις:

Μητσοτάκης στους «Times of India»: «Oι χώρες μας μοιράζονται κοινές δημοκρατικές αξίες»

Στην Αθήνα ο Ινδός πρωθυπουργός: Σε εξέλιξη συνάντηση με Σακελλαροπούλου – Το μήνυμά του στα ελληνικά

Ιστορική συνάντηση Ναρέντρα Μόντι – Κυριάκου Μητσοτάκη: Στόχος η Ελλάδα να γίνει πύλη της Ινδίας στην ΕΕ