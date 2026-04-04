Ζούμε σχεδόν 7 ώρες τη μέρα online: Πώς οι οθόνες αλλάζουν σώμα, μυαλό και σχέσεις

Οι ώρες που περνάμε μπροστά σε οθόνες έχουν πάψει εδώ και καιρό να μοιάζουν με μια απλή συνήθεια της εποχής. Είναι ο βασικός καμβάς της καθημερινότητάς μας. Εργασία, ενημέρωση, επικοινωνία, ψυχαγωγία, ακόμη και η φροντίδα του εαυτού περνούν πλέον μέσα από κινητά, υπολογιστές και ψηφιακές πλατφόρμες. Το αποτέλεσμα είναι ότι η συνεχής σύνδεση δεν μετριέται μόνο σε λεπτά και ώρες, αλλά σε τρόπο ζωής.

Σύμφωνα με ανάλυση της Bank of America, ο χρόνος που αφιερώνεται στις οθόνες και στα social media έχει εκτοξευθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε σε βάθος ζωής να μεταφράζεται σε τεράστια απώλεια πραγματικού χρόνου. Η ίδια ανάλυση αναφέρει ότι ο μέσος άνθρωπος περνά συνολικά πέντε χρόνια και τέσσερις μήνες της ζωής του στα social media, χρόνος που, συμβολικά, θα αρκούσε για 32 ταξίδια προς το φεγγάρι και πίσω.

Η έκθεση που εξετάζει το μέλλον της ευεξίας περιγράφει με σαφήνεια τη διπλή όψη της τεχνολογίας. Από τη μία πλευρά, αποτελεί καταλύτη για παραγωγικότητα, γνώση και νέες δυνατότητες στην υγεία και στην καθημερινότητα. Από την άλλη, η υπερβολική και αδιάκοπη χρήση της συνδέεται με αυξανόμενη πίεση στο σώμα, στη συγκέντρωση, στην ψυχική ισορροπία και στις ανθρώπινες σχέσεις. Η ίδια η Bank of America τοποθετεί το ζήτημα της ευεξίας στο κέντρο αυτής της μετάβασης, σε μια παγκόσμια οικονομία wellness που, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς, κινείται ήδη στα 6,8 τρισ. δολάρια και εκτιμάται ότι θα πλησιάσει τα 10 τρισ. έως το 2029.

Το σώμα πληρώνει τον λογαριασμό της ακινησίας

Η ψηφιακή υπερσύνδεση αφήνει πρώτα απ’ όλα σημάδια στο σώμα. Η παρατεταμένη ακινησία, η κακή στάση του αυχένα και η πολύωρη προσήλωση σε μια οθόνη αυξάνουν τις πιέσεις στο μυοσκελετικό σύστημα, ενώ επιβαρύνουν και τα μάτια. Η κλινική εικόνα αυτής της υπερβολής δεν είναι θεωρητική. Νέα επιστημονικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν από το American College of Cardiology συνδέουν την υπερβολική οθόνη σε νεαρούς ενήλικες με αυξημένους δείκτες καρδιομεταβολικού κινδύνου, ακόμη και όταν λαμβάνεται υπόψη η φυσική δραστηριότητα.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στην έλλειψη κίνησης. Όσο περισσότερη ώρα αφιερώνεται σε οθόνες, τόσο περισσότερο ενισχύεται και η συνολική καθιστική καθημερινότητα, η οποία συνδέεται διεθνώς με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας και μελλοντικών επιπλοκών. Η συζήτηση αυτή δεν είναι πια περιφερειακή. Έχει περάσει στον πυρήνα της δημόσιας υγείας και της οικονομίας της υγείας.

Η διαρκής διάσπαση κουράζει το μυαλό

Εξίσου βαριά είναι η επίδραση στη συγκέντρωση και στη νοητική αντοχή. Notifications, emails, διαρκής εναλλαγή παραθύρων, ειδήσεις και ειδοποιήσεις κατακερματίζουν την προσοχή σε βαθμό που η επαναφορά στην αρχική εργασία να μην είναι καθόλου αυτονόητη. Έρευνα της Gloria Mark, που έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στη διεθνή βιβλιογραφία για τη ψηφιακή διάσπαση, δείχνει ότι μετά από μια διακοπή μπορεί να απαιτηθούν πάνω από 23 λεπτά για να επανέλθει πλήρως η συγκέντρωση στο αρχικό έργο.

Αυτό το μόνιμο μπες-βγες της προσοχής δημιουργεί ένα περιβάλλον υπερδιέγερσης που εξαντλεί το νευρικό σύστημα, ενισχύει τη γνωστική κόπωση και μετατρέπει τη συγκέντρωση σε ολοένα πιο δυσεύρετο πόρο. Για τους νεότερους, ειδικά για τη γενιά Ζ, η συζήτηση αυτή είναι ακόμη πιο πιεστική, καθώς η σχέση τους με τις οθόνες είναι πολύ πιο οργανική και πολύ πιο συνεχής από ό,τι στις προηγούμενες γενιές.

Ψηφιακή συνδεσιμότητα, πραγματική μοναξιά

Το πιο ανησυχητικό, ωστόσο, είναι ίσως το κοινωνικό αποτύπωμα. Η αίσθηση ότι είμαστε διαρκώς συνδεδεμένοι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είμαστε και λιγότερο μόνοι. Αντίθετα, η διεθνής συζήτηση γύρω από τη μοναξιά έχει οξυνθεί ακριβώς επειδή η ψηφιακή επαφή δεν υποκαθιστά την ουσιαστική ανθρώπινη σχέση. Η Bank of America καταγράφει ότι η κοινωνική σύνδεση εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα της νέας οικονομίας ευεξίας, ακριβώς επειδή η αποσύνδεση και η απομόνωση αναδεικνύονται σε κρίσιμο πρόβλημα της εποχής.

Γι’ αυτό και δεν είναι τυχαία η γρήγορη άνοδος εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης που υπόσχονται συντροφικότητα, ψυχική υποστήριξη ή συμβουλές ευεξίας. Η ίδια τάση που γεννά περισσότερη μοναξιά, δημιουργεί και μια νέα αγορά για να την απαλύνει, έστω ψηφιακά. Πρόκειται για μία από τις πιο χαρακτηριστικές αντιφάσεις της νέας εποχής: η τεχνολογία τροφοδοτεί το πρόβλημα και ταυτόχρονα εμφανίζεται ως μέρος της λύσης.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει βαθιά στην καθημερινότητα

Την ίδια ώρα, η διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται. Η Bank of America Institute σημειώνει ότι η καθημερινότητα αλλάζει ραγδαία από τη χρήση εργαλείων AI, ενώ η ευρύτερη δημόσια συζήτηση μετατοπίζεται από το «αν» θα χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη στο «πώς» και «για τι». Το επίσημο site του Bank of America Institute περιγράφει άλλωστε ως βασικό πεδίο ερευνών τις τεχνολογικές τομές που αλλάζουν οικονομία και κοινωνία.

Μαζί με αυτή την εξάπλωση, ενισχύονται και οι σκιές. Η έκρηξη των deepfakes, η αμφισβήτηση της αυθεντικότητας του περιεχομένου και η όλο και πιο θολή γραμμή ανάμεσα στο αληθινό και το κατασκευασμένο διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο ψηφιακής καχυποψίας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η ευεξία δεν αφορά μόνο το σώμα ή την ψυχική ισορροπία, αλλά και την ανάγκη να ξαναοριστούν όρια, ρυθμοί και τρόποι έκθεσης στην τεχνολογία.

Η ευεξία γίνεται το αντίβαρο της ψηφιακής υπερβολής

Μέσα σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, η έννοια του wellness αναδεικνύεται σε βασικό αντίβαρο. Η σύγχρονη ευεξία δεν αφορά μόνο γυμναστική, διατροφή ή ομορφιά. Περιλαμβάνει τη σωματική, νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ισορροπία. Γι’ αυτό και η παγκόσμια αγορά ευεξίας έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους κλάδους διεθνώς, ξεπερνώντας ήδη σε μέγεθος άλλους παραδοσιακά πανίσχυρους τομείς.

Η λεγόμενη ψηφιακή αποτοξίνωση, η συνειδητή απομάκρυνση από τη συνεχή συνδεσιμότητα, κερδίζει έτσι έδαφος όχι ως μόδα αλλά ως πρακτική άμυνας. Παράλληλα, η τεχνολογία της ευεξίας γνωρίζει θεαματική ανάπτυξη: φορετές συσκευές, εφαρμογές ύπνου, πλατφόρμες παρακολούθησης φυσικής δραστηριότητας και εργαλεία AI που δίνουν εξατομικευμένες οδηγίες υγείας, συγκροτούν ένα νέο πεδίο όπου η τεχνολογία καλείται να διορθώσει τις παρενέργειες που η ίδια συνέβαλε να δημιουργηθούν.

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η ζωή στις οθόνες δεν είναι πια απλώς μια τεχνολογική συνήθεια, αλλά ένας καθοριστικός παράγοντας που αναδιαμορφώνει υγεία, συμπεριφορά και κοινωνικό ιστό. Το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι να επιστρέψουμε σε μια προ-ψηφιακή εποχή, αλλά να βρούμε πώς θα ζούμε μέσα στην τεχνολογία χωρίς να φθείρουμε τον εαυτό μας από αυτήν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



