10 Ουκρανοί κέρδισαν 1.200 στρατιώτες ΝΑΤΟ

Δείτε μια είδηση που μάλλον δεν απασχόλησε τα ΜΜΕ, όσο θα άξιζε. Το ΝΑΤΟ έκανε μια άσκηση στην οποία κλήθηκαν 10 μόλις Ουκρανοί να αντιμετωπίσουν 1.200 στρατιώτες του, με βαριά οχήματα. Οι δέκα Ουκρανοί χρειάστηκαν μόλις 10 λεπτά για να αφανίσουν άνδρες και οπλισμό.

Αυτό συνέβη, διότι οι 1.200 άνδρες του ΝΑΤΟ προχωρούσαν αλά παλαιά σε ανοιχτό χώρο. Οι Ουκρανοί έστειλαν οπλισμένα drones, που αρχικά εντόπιζαν τις θέσεις οχημάτων και ανδρών του ΝΑΤΟ και στη συνέχεια, εκ του ασφαλούς, δηλαδή από μακριά, πατώντας ένα κουμπί έστελναν βόμβες με ακρίβεια, διαλύοντας το σύνολο της μονάδας.

Στο ΝΑΤΟ μετά το αρχικό σοκ κατάλαβαν δύο πράγματα. α) Οτι μια μελλοντική σύγκρουση με τη Ρωσία δεν θα γίνει με παλαιές μεθόδους, όλα έχουν αλλάξει και β) ότι οι Ουκρανοί έχουν καταφέρει να σκοτώνουν 35.000 Ρώσους τον μήνα, γιατί επινόησαν αυτές τις νέες μεθόδους πολέμου. Η Ρωσία μετρά σήμερα 1.200.000 νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους σε έναν πόλεμο που δεν έπρεπε ποτέ να ξεκινήσει.

Αλλά ας μείνουμε στους Ουκρανούς. Οταν διαπίστωσαν ότι Ρώσοι στρατιώτες αναζητούσαν από το εξωτερικό WhatsApp (που ο Πούτιν τους το έκοψε), για να συνεννοούνται μεταξύ τους, εμφανίστηκαν με ψεύτικη εταιρεία να το παρέχουν. Πάνω από 2.500 Ρώσοι στρατιώτες πλήρωσαν όλοι μαζί 6.000 ευρώ για να αποκτήσουν υποτίθεται το WhatsApp, προδίδοντας τις θέσεις τους. Στη συνέχεια, οι Ουκρανοί τους εξολόθρευσαν με χτυπήματα ακριβείας των drones.

Δεν επιχαίρει κανείς για αυτό. Οι Ρώσοι που πολεμούν είναι αθώοι νέοι, που στέλνονται ακόμη και τραυματίες για να καλύψουν νεκρούς. Ο Πούτιν είναι ένας παρανοϊκός δολοφόνος που δεν έχει όρια ακόμα και για τον ίδιο των ρωσικό λαό.

Τώρα έχει φτάσει στο σημείο να βομβαρδίζει μονάδες ενέργειας στην Ουκρανία, ώστε οι πολίτες να μην έχουν θέρμανση, νερό, ασανσέρ, ελπίζοντας να τους λυγίσει. Δεν θα το καταφέρει, γιατί όπως είπαμε και χθες, όταν καταλαμβάνει μια περιοχή, μετατρέπει σε σκλάβους όσους Ουκρανούς ζουν εκεί. Kαι τέλος ας πούμε και τούτο: Ο Πούτιν έχει 14 μέρες να εμφανιστεί δημόσια. Ας σκεφτεί κανείς ό,τι θέλει για αυτό.

