108 Ταινίες, 70 Δημιουργοί, 16 Πόλεις: Ξεκινά το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου ανοίγει τις πόρτες του από τις 21 έως τις 30 Νοεμβρίου, απλώνοντας το πρόγραμμά του σε ολόκληρη τη Μεσσηνία και σε ακόμη 15 πόλεις της Περιφέρειας. Με περισσότερες συμμετοχές από κάθε άλλη χρονιά, το φεστιβάλ συγκεντρώνει 108 ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ περισσότεροι από 70 σκηνοθέτες θα ταξιδέψουν στην Καλαμάτα για να παρουσιάσουν το έργο τους, να συνομιλήσουν με το κοινό και να συμμετάσχουν στις παράλληλες εκδηλώσεις.

Το πρόγραμμα απλώνεται σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων: masterclasses, εκπαιδευτικές συναντήσεις, εργαστήρια συμπαραγωγής, εικαστικές εκθέσεις, ειδικές προβολές για άτομα με αναπηρία και μαθητές – όλα με ελεύθερη είσοδο.

–Το Διαδραστικό Ντοκιμαντέρ “Traces of Responsibility”

Σε σκηνοθεσία των Ελβετών Anja Reiß και Jann Anderegg, το Traces of Responsibility / Ίχνη Ευθύνης, έρχεται να προσφέρει στο ελληνικό κοινό μια ριζικά διαφορετική εμπειρία θέασης, καλώντας τους θεατές να γίνουν συμμέτοχοι και συναφηγητές της Ιστορίας.

Το έργο εστιάζει στην εξερεύνηση των περίπλοκων ριζών και συνεπειών της Γενοκτονίας κατά των Τούτσι στη Ρουάντα το 1994, παρακολουθώντας την ιστορία ενός καταδικασμένου εγκληματία πολέμου με δεσμούς στην Ελβετία. Με 38 σημεία επιλογής και 16 πιθανά τέλη, το «Ίχνη Ευθύνης» χρησιμοποιεί τη μορφή ενός διαδραστικού “road movie”, μέσα από το οποίο το κοινό καλείται να αποφασίσει πόσο βαθιά θα εμβαθύνει στις συνέπειες του τραύματος, αλλά και πώς ένα έθνος προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές του μέσω της συμφιλίωσης. Η ταινία θα προβληθεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στις 18:30, στο Αμφιθέατρο Θεόδωρος Αγγελόπουλος στην Καλαμάτα.

Την εμπειρία συμπληρώνει το masterclass «Traces of Responsibility – Η Ευθύνη του Θεατή στο Διαδραστικό Ντοκιμαντέρ», με τους σκηνοθέτες να προσκαλούν το κοινό σε μια συλλογική εμπειρία που συνδυάζει τέχνη, τεχνολογία και ηθική.

– Ο Tιμώμενος Andreas Hartmann και οι Άνθρωποι που έγιναν Καπνός

Επίσημος καλεσμένος του 11ου ΔΦΝΠ, o πολυβραβευμένος Γερμανός κινηματογραφιστής και φωτογράφος με τη διεισδυτική ματιά στην κοινωνική πραγματικότητα, Andreas Hartmann, παρουσιάζει στο Φεστιβάλ τρεις ταινίες του, μία έκθεση φωτογραφίας, και ένα masterclass.

Το “Johatsu – Into Thin Air” («Οι Άνθρωποι που Έγιναν Καπνός»), ένα από τα πιο συζητημένα ντοκιμαντέρ της χρονιάς, σκηνοθετημένο από τον ίδιο και τον Arata Mori, τιμήθηκε με το VIKTOR Καλύτερης Ταινίας στο DOK.fest Munich. Εξερευνά το συγκλονιστικό κοινωνικό φαινόμενο των “Johatsu” στην Ιαπωνία, κατά το οποίο χιλιάδες άνθρωποι επιλέγουν συνειδητά να εξαφανιστούν από τη ζωή τους, κόβοντας κάθε δεσμό, ώστε να ξεφύγουν από την κοινωνική πίεση, το χρέος ή την ντροπή. Οι δύο σκηνοθέτες παρακολουθούν από κοντά τόσο όσους αποφάσισαν να «εξατμιστούν» όσο και τις «νυχτερινές μεταφορικές εταιρείες» που τους βοηθούν να το κάνουν χωρίς να αφήσουν ίχνη, προσφέροντας μια διεισδυτική και ποιητική ματιά σε μια πραγματικότητα που υπερβαίνει τα ιαπωνικά σύνορα.

Παράλληλα θα προβληθούν οι ταινίες του Hartmann, “A Free Man” (2017), το βραβευμένο ντοκιμαντέρ για τον αγώνα ενός Γεωργιανού καλλιτέχνη να ζήσει ως ελεύθερος άνθρωπος στη Γερμανία χωρίς χαρτιά, και το “My Buddha is Punk” (2015), η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, που ακολουθεί έναν νεαρό πανκ μουσικό στη Μιανμάρ, καθώς αυτός προσπαθεί να ισορροπήσει την πανκ στάση του με τις βουδιστικές παραδόσεις.

Η Έκθεση: Φωτίζοντας τη Μεγαλύτερη Παραγκούπολη της Ιαπωνίας (21-30 Νοεμβρίου, Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας) είναι μια συγκλονιστική σειρά 31 αναλογικών φωτογραφιών που απεικονίζει τη ζωή στο Καμαγκασάκι της Οσάκα, τη μεγαλύτερη παραγκούπολη της Ιαπωνίας, μια περιοχή που οι αρχές της χώρας προσπαθούν επί χρόνια να αποκρύψουν την ύπαρξή της. Μέσα από τον ευαίσθητο και διεισδυτικό φακό του Hartmann, η έκθεση φέρνει στο φως τα πρόσωπα και τις ιστορίες αυτών των «αόρατων» ανθρώπων, με τα θέματα των φωτογραφιών να καλύπτουν όλες τις πτυχές της καθημερινής επιβίωσης.

Τέλος στo Masterclass με τίτλο “From Visual Interest to Artistic Work: How Does it Become a Film?”, o Hartmann προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε επαγγελματίες και φίλους του ντοκιμαντέρ να εξερευνήσουν τη μη-λεκτική αφήγηση και τη δημιουργική διαδικασία πίσω από το ντοκιμαντέρ, προσεγγίζοντάς το ως αισθητηριακή εμπειρία.

– Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας – ΕΚΚΟΜΕΔ



Ανάμεσα στα βραβεία του Φεστιβάλ, και το Βραβείο ΕΚΚΟΜΕΔ, με 21 ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, δημιουργίες Ελλήνων σκηνοθετών, να διεκδικούν τη διάκριση. Την κριτική επιτροπή αποτελούν η Becca Bond (σκηνοθέτις, εκπαιδευτικός), ο Rombert Rombout (σκηνοθέτης), και ο Rajesh James (σκηνοθέτης και ερευνητής).

Διαγωνίζονται οι ταινίες The Strafdivision “999” / Πειθαρχική Μεραρχία “999” του Κώστα Σταματόπουλου, They Talk About Worship Here / Εδώ Μιλάνε για Λατρεία του Βύρωνα Κριτζά, A Couple of Years / Δυο Τρία Χρόνια της Λυδίας Κώνστα, I Want to be a Winner / Θέλω να Είμαι Νικητής της Χριστίνας Βάζου, KARIBU: Γιώργος Σταμούλης του Γιώργου Παπασταμούλου, Θέληση / Thelisis των Πέτρου Σοφικίτη και Θανάση Σπυρόπουλου, Η Τέχνη της Μνήμης / The Art of Remembering της Αννέτας Παπαθανασίου, Επιστροφή στην Πατρίδα των Χρύσας Τζελέπη και Άκη Κερσανίδη, Δέλτα / Delta της Βίβιαν Παπαγεωργίου, Λευκά Όρη / White Mountains του Αλέξανδρου Παπαθανασίου, Return Of The Creeps του Νίκου Χαντζή, There Is a War Going On Outside / Γίνεται Πόλεμος Εκεί Έξω των Γιάννη Μαλαματίνα και Γιώργου Πουλόπουλου, Steps / Βήματα της Ηρούς Σιαφλιάκη, The Prototype / Το Πρωτότυπο των Γιώργου Ματσίκα και Μαριλένας Γκιρλέμη, Arctic Odyssey / Αρκτική Οδύσσεια του Ευάγγελου Ρασσιά, On Lavender των Μάκη Ευαγγελάτου και Ειρήνης Χαντζή, 48 Resisting the Big Settlement / Αντίσταση στον Μεγάλο Εποικισμό των 218 Film Team, Το Βράδυ Υποχωρεί / Night Recedes του Τϊμωνα Κούλμαση, Τα Τέρματα του Αυγούστου / The Goals of August του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, Γυναίκες Μαχήτριες – Μέρος Β΄ 1944-1960 / Women Fighters – 2nd part 1944-1960 του Λεωνίδα Βαρδαρού και Chasing Dragons / Κυνηγώντας Δράκους του Θεμιστοκλή Λαμπρίδη.

-44 Πανελλήνιες Πρεμιέρες από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και οι παρακάτω, η προβολή των οποίων θα γίνει παρουσία των σκηνοθετών τους:

Wind has no tail / Ο Άνεμος δεν Έχει Ουρά, των Ivan Vlasov και Nikita Stashkevich

Η Νίκα είναι μια από τις μικρότερες κόρες μιας νομαδικής οικογένειας Γιαμάλ. Η διοίκηση του κοντινότερου χωριού πρόκειται να την πάρει σε οικοτροφείο πολύ σύντομα, χωρίζοντάς την από την οικογένεια και το σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Off the Mark / Εκτός Στόχου, της Wera Uschakowa

Στη νορβηγική Φίνμαρκ, η ταινία αποκαλύπτει πώς η «Πράσινη Μετάβαση» απειλεί την κουλτούρα και τα εδάφη των ιθαγενών Σάμι, μετατρέποντας την κλιματική δράση σε κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Mother of Snow Cranes / Η Μητέρα των Γερανών του Χιονιού, της Iiris Härmä

Μια 90χρονη γυναίκα από τη Φινλανδία αφηγείται την απίστευτη ζωή της – από τη μετανάστευση και τις πολιτισμικές συγκρούσεις έως την επιλογή να μείνει στο Ιράν μετά την επανάσταση, βρίσκοντας σκοπό, αγάπη και ελευθερία στην καρδιά της άγριας φύσης.

The Diary of the an exile / Το Ημερολόγιο ενός Εξόριστου, του Mert Güncüer

To πορτρέτο ενός επαναστάτη μουσικού που μέσα από τις μελωδίες του πήρε θέση ενάντια σε όσα έζησε.

Turin Turin / Τορίνο, Τορίνο, της Bernadette Weber

Στη δεκαετία του 1950, ο Βαλεντίνο και ο καλύτερός του φίλος έγιναν οι πρώτοι Ιταλοί που ταξίδεψαν γύρω από τον κόσμο με ποδήλατο – αλλάζοντας τη ζωή τους για πάντα. Δεκαετίες αργότερα, μετά τον θάνατο του Βαλεντίνο, η οικογένειά του ανακαλύπτει εκατοντάδες φωτογραφίες, προσφέροντας μια ματιά σε έναν κόσμο που έχει χαθεί.

Children of the Cult / Παιδιά της Αίρεσης, των Maroesja Perizonius και Alice McShane

Μια πρώην τρόφιμος ενός κοινοβίου του κινήματος Ρατζνίς αποκαλύπτει τα φρικτά εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά των παιδιών μέσα στην αίρεση, απαιτώντας λογοδοσία από τον εσωτερικό της κύκλο.

Sheep / Πρόβατα του Ruud De Keyser

Ένας κρύος και σκοτεινός χειμώνας στο Βέλγιο, όπως τον βιώνουν τα πεινασμένα πρόβατα.

Concerto for other hands / Κοντσέρτο για Άλλα Χέρια του Ernesto González Díaz

Ένα αγόρι με αναπηρίες πρέπει να πείσει τον πατέρα του, έναν κλασικό πιανίστα, να συνεργαστούν και να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους να δημιουργήσουν μουσική μαζί.

-Από την «Αφθονία» του Χορού στη Βιωσιμότητα των Φεστιβάλ: Μια Συζήτηση που Αγγίζει το Μέλλον του Πολιτισμού

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 17:00, το κοινό της Καλαμάτας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την προβολή του ντοκιμαντέρ “Abundance” (Αφθονία), παρουσία της σκηνοθέτιδάς του, Dora Jung, και στη συνέχεια να συμμετάσχει σε μια ανοιχτή συζήτηση με θέμα τη βιωσιμότητα των φεστιβάλ και καταξιωμένες ομιλήτριες.

Το “Abundance” μας ταξιδεύει στην ιστορία και την εντυπωσιακή παραγωγή του Φεστιβάλ Χορού Βελιγραδίου, ενός κορυφαίου θεσμού σύγχρονου χορού που έχει μετατρέψει την πόλη σε έναν σημαντικό σταθμό για καταξιωμένους και ανερχόμενους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Η ταινία αναδεικνύει την επιρροή του φεστιβάλ στην πολιτιστική ταυτότητα του Βελιγραδίου και την ικανότητά του να δημιουργεί μια «αφθονία» τέχνης και έμπνευσης.

Στην Ανοιχτή Συζήτηση: Επικοινωνιακή Πολιτική και Βιωσιμότητα των Φεστιβάλ, που θα εξερευνήσει τις δυναμικές των φεστιβάλ στον σύγχρονο κόσμο, εστιάζοντας στην επικοινωνιακή τους πολιτική και τη βιωσιμότητά τους, θα βρίσκονται στο panel, η Aja Jung (Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Χορού Βελιγραδίου), η Stefanie Carp (Καλλιτεχνική Σύμβουλος Διεθνούς Προγράμματος Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου), και η Τζένη Αργυρίου (Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας), ενώ το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου θα εκπροσωπούν, η Τζίνα Πετροπούλου (Καλλιτεχνική Διευθύντρια) και η Κλεώνη Φλέσσα (Καλλιτεχνική Σύμβουλος).

-Το Αφιέρωμα στους Παλαιστίνιους Ποιητές, Refaat Alareer και Mosab Abu Toha

Στην ταινία “Free Words: A Poet from Gaza /Ελεύθερες Λέξεις: Ένας Ποιητής από τη Γάζα”, ο σκηνοθέτης Abdullah Harun Ilhan καταγράφει τη ζωή του Παλαιστίνιου ποιητή Mosab Abu Toha στη Γάζα, την τέχνη του ως μορφή αντίστασης και ελπίδας, καθώς και τις εμπειρίες του από την καταπίεση, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής κράτησής του, της επακόλουθης απελευθέρωσής του και της εν συνεχεία εξορίας του από τη Γάζα. Η ταινία θα προβληθεί παρουσία του σκηνοθέτη, ενώ θα ακολουθήσει η μουσικοθεατρική παράσταση If I Must Die, Let it Bring Hope, Let it Be a Tale, αφιερωμένη στους Παλαιστίνιους ποιητές Refaat Alareer (δολοφονήθηκε από τα ισραηλινά στρατεύματα το 2023) και τον Mosab Abu Toha. Η παράσταση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας και το Εργαστήρι Αραβικής Μουσικής του Δημήτρη Μικέλη. Απαγγελία: Δώρα Κεχαγιά, συνοδεία στο κανονάκι: Δώρα Μπουκουβάλα.

– Οι Διαδικτυακές Προβολές

Περισσότερες από 30 διεθνείς ταινίες του φετινού προγράμματος θα είναι διαθέσιμες για δωρεάν θέαση από τις 21/11 στις 10:00, μέχρι και τις 30/11 στις 24:00. Με μια απλή εγγραφή στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να δείτε όσες ταινίες θέλετε δωρεάν, αρκεί να βρίσκεστε εντός Ελλάδας. Ισχύει περιορισμένος αριθμός θεάσεων για κάθε ταινία.

Το πλήρες πρόγραμμα προβολών και παράλληλων εκδηλώσεων, τόσο της Καλαμάτας, όσο και των υπόλοιπων πόλεων, σας περιμένει στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ.

Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου διοργανώνεται από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, με την οικονομική υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ και σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Καλαμάτας και τους Δήμους Τρίπολης, Ήλιδας και Ξυλοκάστρου, καθώς και τους πολιτιστικούς φορείς των άλλων πόλεων του δικτύου.

