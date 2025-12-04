112 στην Ανατολική Μάνη: «Περιορίστε τις μετακινήσεις» λόγω έντονων βροχών και κατολισθήσεων

Σε κατάσταση αυξημένης προσοχής βρίσκεται η Ανατολική Μάνη, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις και επικίνδυνες συνθήκες στο οδικό δίκτυο. Για τον λόγο αυτό, εστάλη στους κατοίκους έκτακτο μήνυμα από το 112, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Όπως γνωστοποίησαν οι Αρχές, η περιοχή πλήττεται από έντονες βροχοπτώσεις που έχουν ήδη προκαλέσει κατολισθήσεις σε σημεία του οδικού δικτύου.

Στο μήνυμα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι πολίτες θα πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να τηρούν τις επίσημες οδηγίες, μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση.

Οι τοπικές υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή παρακολουθώντας την εξέλιξη της κακοκαιρίας, ενώ συνεργεία έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις και οι κατολισθήσεις.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ανατολικής_Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

