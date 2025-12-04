112 στην Ανατολική Μάνη: «Περιορίστε τις μετακινήσεις» λόγω έντονων βροχών και κατολισθήσεων

Έκτακτο μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της Ανατολικής Μάνης, καθώς η κακοκαιρία προκαλεί επικίνδυνες βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις στην περιοχή. Οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να μετακινούνται μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.

112 στην Ανατολική Μάνη: «Περιορίστε τις μετακινήσεις» λόγω έντονων βροχών και κατολισθήσεων
04 Δεκ. 2025 12:44
Pelop News

Σε κατάσταση αυξημένης προσοχής βρίσκεται η Ανατολική Μάνη, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις και επικίνδυνες συνθήκες στο οδικό δίκτυο. Για τον λόγο αυτό, εστάλη στους κατοίκους έκτακτο μήνυμα από το 112, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Όπως γνωστοποίησαν οι Αρχές, η περιοχή πλήττεται από έντονες βροχοπτώσεις που έχουν ήδη προκαλέσει κατολισθήσεις σε σημεία του οδικού δικτύου.

Στο μήνυμα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι πολίτες θα πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να τηρούν τις επίσημες οδηγίες, μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση.

Οι τοπικές υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή παρακολουθώντας την εξέλιξη της κακοκαιρίας, ενώ συνεργεία έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις και οι κατολισθήσεις.

