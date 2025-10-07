19χρονος αποκεφάλισε τον εραστή της μητέρας του! ΒΙΝΤΕΟ

Φρίκη στις ΗΠΑ: «Έκανα κάτι κακό, πήγαινε στο δωμάτιό σου». Αυτά τα λόγια ανήκουν σε έναν 19χρονο προς την αδελφή του η οποία βρήκε τον αδελφό της βουτηγμένο στα αίματα- νωρίτερα είχε αποκεφαλίσει τον εραστή της μητέρας του, στο σπίτι τους στη Νέα Υόρκη.

Η νεαρή γυναίκα μπήκε στο σπίτι τους στο West Brighton, μια γειτονιά στο Staten Island της Νέας Υόρκης, και ακολούθησε τα ίχνη αίματος μέχρι το μπάνιο, όπου βρήκε τον 45χρονο υπάλληλο καθαριότητας στην μπανιέρα με το κεφάλι του κομμένο και ένα μαχαίρι ακόμα καρφωμένο στο κεφάλι του.

Όταν έφτασε η αστυνομία, ο 19χρονος ύποπτος βγήκε με τα χέρια ψηλά και συνελήφθη. Στη συνέχεια, η αστυνομία εντόπισε το θύμα μέσα στο σπίτι, όπως γράφει η New York Post.

Σύμφωνα με πηγές, η οικογένεια έχει ιστορικό αναφορών για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Ο δράστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και μέχρι σήμερα (07.10.2025) δεν είχε απαγγελθεί καμία κατηγορία εναντίον του, σύμφωνα με την αστυνομία. Δεν έχει ποινικό μητρώο, αλλά έχει ιστορικό ψυχικών ασθενειών, όπως σχιζοφρένεια.

Το θύμα και η μητέρα του 19χρονου ήταν μαζί για σχεδόν έξι χρόνια και η σχέση τους με τα παιδιά «είχαν σκαμπανεβάσματα», όπως δήλωσε ο στενός φίλος του θύματος, Louis Ortiz, στην εφημερίδα The Post.

