2ος Μαθητικός Διαγωνισμός Υδατοκαλλιέργειας από το Πανεπιστήμιο Πατρών: «Υδατοκαλλιέργεια: Νερό και Φαντασία σε Δράση»

Το Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει τον 2ο Μαθητικό Διαγωνισμό Υδατοκαλλιέργειας, που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων. Η διοργάνωση εντάσσεται στον εορτασμό της «7ης Ημέρας Υδατοκαλλιέργειας», γνωστής διεθνώς και ως «Ημέρα του Αγίου Ανδρέα».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, από 09:00 έως 13:00, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι.

Διαδικασία συμμετοχής

Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να σχηματίσει ομάδες ανά τμήμα ή τάξη, να επιλέξει όνομα ομάδας και, με τη βοήθεια των καθηγητών, να ετοιμάσει μια παρουσίαση PowerPoint με θέμα την υδατοκαλλιέργεια.

Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως 27 Νοεμβρίου 2025 στο email: 📧 vlachosn@upatras.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνίας:

Νικόλαος Βλάχος , Επίκουρος Καθηγητής

📞 26310 58323, 6946 464960

📧 vlachosn@upatras.gr

Τι περιλαμβάνει ο διαγωνισμός

Κάθε ομάδα θα έχει 10-15 λεπτά για να παρουσιάσει την εργασία της με θέμα:

«Υδατοκαλλιέργεια: Νερό και Φαντασία σε Δράση».

Το περιεχόμενο μπορεί να αφορά:

Την υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα σήμερα

Τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας και τη διατροφική τους αξία

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα του κλάδου

Καινοτόμες ή φανταστικές ιδέες για το μέλλον της υδατοκαλλιέργειας

Ο στόχος είναι η δημιουργική προσέγγιση, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εξειδικευμένη γνώση — μόνο φαντασία, ερευνητική διάθεση και ομαδικό πνεύμα.

Συμμετοχή και εγγραφή

Η εγγραφή γίνεται μέσω εκπαιδευτικού-συντονιστή, που αναλαμβάνει την καταχώριση των ομάδων.

Η περίοδος εγγραφών διαρκεί από Δευτέρα 20 Οκτωβρίου έως Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2025.

Οι μαθητές μπορούν να προετοιμαστούν αναζητώντας πληροφορίες για την υδατοκαλλιέργεια στο διαδίκτυο ή μέσω των ανοιχτών μαθημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών (open e-class upatras).

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι παρουσιάσεις θα αξιολογηθούν βάσει:

Της ανάπτυξης επιχειρημάτων και λογικών συμπερασμάτων

Της δημιουργικότητας και πρωτοτυπίας

Της σαφήνειας και ποιότητας παρουσίασης

Βραβεία και διακρίσεις

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής, ενώ θα απονεμηθούν:

Έπαινος και βραβείο καλύτερης επίδοσης ανά σχολική μονάδα

Βραβεία διάκρισης για τις πιο δημιουργικές και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις

Οι παρουσιάσεις μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά έως τις 27 Νοεμβρίου στο vlachosn@upatras.gr ή να παραδοθούν με USB stick την ημέρα της εκδήλωσης.

Μετά το πέρας του διαγωνισμού, θα ακολουθήσει μπουφές με ελαφρύ γεύμα για όλους τους συμμετέχοντες, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να γνωριστούν και να ανταλλάξουν ιδέες γύρω από την υδατοκαλλιέργεια και το μέλλον της.