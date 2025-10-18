35 νέοι δόκιμοι αστυφύλακες από την Αχαΐα – Υποδοχή στο Αστυνομικό Μέγαρο Πατρών ΦΩΤΟ

Χθες το πρωί, στο Αστυνομικό Μέγαρο Αχαΐας στην Πάτρα, ο Υποστράτηγος Θεόδωρος Τσάτσαρης, συνοδευόμενος από τον Ταξίαρχο Ιωάννη Μπούμη, υποδέχτηκε τους τριάντα πέντε νέους δόκιμους αστυφύλακες από την Αχαΐα.

Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας συνεχάρη τους νέους συναδέλφους και τις οικογένειές τους για την επιτυχία τους και τους ευχήθηκε καλή πορεία στο Σώμα.

Οι νέοι αστυφύλακες παρουσιάζονται στις Σχολές όπου κατατάχθηκαν, προκειμένου να ξεκινήσουν τη βασική εκπαίδευσή τους, ενώ ενημερώθηκαν για τα διαδικαστικά της εισαγωγής τους.

