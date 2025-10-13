49 χρόνια ζωής για το Χορευτικό του Δήμου Πατρέων – Μια γιορτή αφιερωμένη στη δύναμη της συλλογικής έκφρασης ΦΩΤΟ

Το χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πάτρας γιορτάζει φέτος 49 χρόνια ζωής. Με αφορμή την συμπλήρωση σχεδόν μισού αιώνα δράσης μέσα από την ερασιτεχνική έκφραση και δημιουργία, τα μέλη του χορευτικού σε συνδυασμό και με την έναρξη της νέας χρονιάς, αντάμωσαν το βράδυ της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου, στο χώρο των Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων.

Εκεί υπό της ήχους της ορχήστρας του Λάμπρου Τζόκα, με την φιλική συμμετοχή του Περικλή Αλιώπη και της Ιωάννα Ζιάκου, στήθηκε μια ξεχωριστή γιορτή, με τα μέλη και τους φίλους του χορευτικού να ζουν μια καταπληκτική βραδιά, συνοδεία τραγουδιών και χορών απ’ όλη την Ελλάδα.

Από το χώρο των Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων τα μέλη του Χορευτικού για μία ακόμα φορά διαμήνυσαν, πως θα συνεχίσουν να πορεύονται αταλάντευτα στο δρόμο και τις αξίες της «ερασιτεχνικής έκφρασης» που χρόνια τώρα εμπνέουν δάσκαλους και μαθητές, οδηγώντας τους στα μονοπάτια της δημιουργίας, εκφράζοντας κάθε πτυχή της ζωής του λαού για πρόοδο, ευημερία, λευτεριά, δικαιοσύνη.

Εκφράζοντας παράλληλα την βούλησή τους να παραμείνουν πιστά στη ρότα με τις αξίες της ερασιτεχνικής δημιουργίας, κάνοντας τη δική τους πρόβα τζενεράλε για ένα δικαιότερο κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Δηλώνοντας, ότι δεν είναι ούτε θα γίνουν ποτέ εθελοντές – δεκανίκια ενός εκμεταλλευτικού συστήματος. Αλλά ερασιτέχνες με επαναστατική, ανατρεπτική συνείδηση και «επαγγελματικά» αποτελέσματα.

Το χορευτικό Τμήμα του Δήμου της Πάτρας προσεγγίζει το λαϊκό χορό επιδιώκοντας ν΄ αντλήσει απ΄ αυτόν τις πανανθρώπινες αξίες, που κάθε βήμα του κουβαλάει, σφυρηλατημένες έτσι, που μόνο η λαϊκή ψυχή ξέρει να κάνει. Όλα αυτά μακριά από τα βέλη του εθνικισμού.

Τα μέλη του χορευτικού προσφέρουν χωρίς υλική αμοιβή όλο τον ελεύθερο χρόνο τους χρησιμοποιώντας το λαϊκό χορό ως ασπίδα αντίστασης σε κάθε μορφή υποκουλτούρας απ΄ όπου κι αν αυτή προέρχεται.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και χαιρέτησε ο δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης. Προλόγισε ο υπεύθυνος του χορευτικού – Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Γιαννόπουλος. Το παρών έδωσαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Γιαννόπουλος, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.

