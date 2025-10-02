50 ηγέτες κρατών στο Παλάτι των Δανών βασιλιάδων-«Παρών» και ο Μητσοτάκης

02 Οκτ. 2025
Ένα λαμπερό δείπνο σε 50 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ παρέθεσαν ο βασιλιάς Φρέντερικ και η βασίλισσα Μαίρη της Δανίας, στην Κοπεγχάγη και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι παραβρέθηκαν οι κορυφαίοι ηγέτες στην Ευρώπη.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται στην Κοπεγχάγη ενόψει της 7ης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας την Πέμπτη, όπου το επίκεντρο θα είναι η ενίσχυση της Ουκρανίας, η γενικότερη κατάσταση ασφάλειας στην Ευρώπη και πώς η ήπειρος μπορεί να γίνει πιο ισχυρή και ασφαλής στο γεωπολιτικό περιβάλλον που αντιμετωπίζει.

Και χθες το βράδυ ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Δανίας, φρόντισαν να καλωσορίσουν τους ηγέτες παραθέτοντας ένα δείπνο στη χειμερινή κατοικία τους, το παλάτι Αμαλίενμποργκ.

Το παρών στο δείπνο έδωσαν πολλοί ηγέτες, όπως η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, o Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, όπως επίσης και πολλοί άλλοι πρωθυπουργοί και πρόεδροι Ευρωπαϊκών κρατών.

Σύμφωνα με το περιοδικό Billed – Bladet, η βραδιά χαρακτηρίστηκε ως «εργασιακό δείπνο» γεγονός που σήμαινε ότι ο ενδυματολογικός κώδικας απαιτούσε επαγγελματικό ντύσιμο.

Γι’ αυτό, εξάλλου, ο βασιλιάς Φρέντερικ επέλεξε κοστούμι αντί για τη στρατιωτική του στολή, χωρίς παράσημα ή τιμητικές διακρίσεις. Ξεχωριστή ήταν και η εμφάνιση της βασίλισσας Μαίρης, η οποία αν και συνήθως επιλέγει εντυπωσιακά φορέματα, για την περίσταση προτίμησε ένα κρεμ σύνολο με ένα μαύρο σακάκι.

 
