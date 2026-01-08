Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ: Ο συγκλονιστικός αποχαιρετισμός στην Ειρήνη Καραβίτη

08 Ιαν. 2026 22:47
Pelop News

Συγκλονιστικός ο αποχαιρετισμός της Α΄ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ στην Ειρήνη Καραβίτη που «έφυγε» πρόωρα και άδικα από τη ζωή. Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η Α΄ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ αποχαιρετά με θλίψη την συνάδελφο Καραβίτη Ειρήνη, που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή μετά από σύντομη νοσηλεία.
Άνθρωπος της προσφοράς, της αγάπης, του χαμόγελου και της ανοιχτής αγκαλιάς η Ειρήνη μάς αφήνει όλους αμήχανους και συντετριμμένους μπροστά σε ένα πένθος που δύσκολα θα επουλωθεί.

Τεράστιο το κενό και στις ψυχές των μαθητών που την αγαπούσαν ιδιαίτερα ανταποκρινόμενοι στα δικά της υπέροχα αισθήματα. Κρατάμε για συντροφιά το πηγαίο της χαμόγελο, την πλούσια ψυχή της και το συνολικό της όραμα για την παιδεία αλλά και για ένα σχολείο δημοκρατικό, ανοιχτό, ελκυστικό, προοδευτικό.

Ας είναι ανάλαφρο το ταξίδι της και ζωντανή στη μνήμη μας η ψυχή και η παρουσία της.
Η Α ΕΛΜΕ ΑΧΑΙΑΣ απευθύνει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της και αντί στεφάνου θα καταθέσει χρηματικό ποσόν στην Κιβωτό της αγάπης.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου στις 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών

Τα Εκλεγμένα μέλη του ΔΣ της Α ΕΛΜΕ ΑΧΑΙΑΣ».

