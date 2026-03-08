Α’ Κατηγορία: Το πανόραμα της αγωνιστικής και η συνέχεια

Με γκολ του Γιάννη Σπανού στο 91′ η Αχαϊκή νίκησε 1-0 τον Πανμοβριακό και έμεινε ζωντανή στη μάχη του τίτλου. Οι κιτρινόμαυροι αγωνίστηκαν χωρίς την παρουσία κόσμου λόγω της τιμωρίας που επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΒ για τα καπνογόνα των οπαδών της στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

Τεράστια νίκη κατάφερε να πάρει ο Ατρόμητος Πατρών «χτυπώντας» και πάλι στις καθυστερήσεις, όπως έκανε και στο ντέρμπι με την Αχαϊκή. Ο πολύ καλός Κεραυνός του έβγαλε το λάδι, τον απείλησε με απώλεια βαθμών, αλλά στο 94′ ο Αναγνώστου βρήκε τον τρόπο να σκοράρει και να δώσει ένα σημαντικό «τρίποντο» στην ομάδα, που ίσως αποβεί καθοριστικό στην οικονομία των play offs.

Play Offs

Κεραυνός Αγίου Βασιλείου – Ατρόμητος Πατρών 1-2: 70′ Χαλφόν – 29′ Σκούρτας, 94′ Αναγνώστου.

Πάτραι – Πήγασος Μπεγουλακίου 3-0: 36′ Γερογιάννης, 56′ Δρουγούτης, 83′ Σταυρόπουλος.

Αχαϊκή – Πανμοβριακός 1-0: 91′ Σπανός.

⦁ Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με το παιχνίδι Αρης Πατρών – Εθνικός Πατρών (γηπ. Προσφυγικών, 18.00).

Play Outs

Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Απόλλων Εγλυκάδας 2-2: 68′ Γκέτα, 85′ Μητρόπουλος – 37′ Αναγνωστόπουλος, 83′ Πανίτσας.

Νίκη Προαστείου – Αστέρας Τέμενης 1-0: 31′ Καρελιώτης.

Δόξα Νιφορεΐκων – Αστέρας Μιντιλογλίου 2-0: 7′ Βρύνιας, 60′ Μούτσα.

Ηρακλής Πατρών – Διαγόρας Βραχνεΐκων 1-2: 11′ Παππάς – 28′ Πογιαντζής, 81′ Μωραΐτης.

Αχαιός – Αιγείρα/Ακράτα 2-2: 28′ Χαβάνης, 45′ Γραμματικόπουλος – 73′ Αν. Γιοβάς, 78′ Λένης.

Δόξα Παραλίας – Ζαβλάνι 1-1: 67′ πέναλτι Δριβήλας – 89′ Κωστόπουλος.

Σκόρερς

PLAY OFFS

5 γκολ: Αντωνόπουλος (Ατρόμητος).

3 γκολ: Αργυρόπουλος (Κεραυνός), Μητρόπουλος (Αρης), Σμυρλής (Ατρόμητος).

2 γκολ: Α. Σπανός (Πάτραι), Κουλούρης (Αχαϊκή), Μπαλασόπουλος (Εθνικός).

PLAY OUTS

5 γκολ: Χριστόπουλος (Διαγόρας).

3 γκολ: Μωραΐτης (Διαγόρας).

2 γκολ: Γκέτα (Αστέρας Τσουκ.), Λένης (Αιγείρα/Ακράτα), Μητρόπουλος (Αστέρας Τσουκ.), Μούτσα (Δόξα Νιφ.), Ορούτσι (Απόλλων Εγλ.), Πογιαντζής (Διαγόρας), Φ. Πλέγας (Αστέρας Μιντ.), Δριβήλας (Δόξα Παραλίας), Κωστόπουλος (Ζαβλάνι).

Επόμενη

Play offs

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/3

Πανμοβριακός – Κεραυνός

Εθνικός – Πάτραι

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3

Αχαϊκή – Αρης Π.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/3

Πήγασος – Ατρόμητος Π.

Play outs

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3

Ηρακλής Π. – Αχαιός

Διαγόρας – Νίκη Πρ.

Αστέρας Μιντ. – Δόξα Π.

Αστέρας Τεμ. – Αστέρας Τσουκ.

Απόλλων Εγλ. – Ζαβλάνι

Αιγείρα/Ακράτα – Δόξα Νιφ.

Βαθμολογίες

Play offs

Ατρόμητος 4 13-3 34 Αρης 3 6-4 28 Αχαϊκή 4 7-4 27 Πάτραι 4 6-3 25 Κεραυνός 4 6-4 23 Εθνικός 3 5-11 23 Πανμοβριακός 4 3-8 18 Πήγασος 4 2-11 14

Play Outs

Διαγόρας 3 12-1 23 Νίκη Πρ. 3 5-1 21 Αιγείρα/Ακράτα 3 4-3 19 Δόξα Νιφ. 3 4-5 16 Αστέρας Μιντ. 3 3-4 13 Ζαβλάνι 3 5-2 11 Αστέρας Τσουκ. 3 5-5 10 Ηρακλής Π. 3 1-4 10 Δόξα Π. 3 2-4 9 Αστέρας Τεμ. 3 1-7 9 Αχαιός 3 3-8 7 Απόλλων Εγλ. 3 4-5 6

